Депутат горсовета Белграда Влк прошла полный цикл вакцинации «Спутником V»

Москва, 15 мая. Сербский политик Драгиния Влк прошла полный цикл вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V», разработанным специалистами Центра имени Н.Ф. Гамалеи.

Драгиния Влк, депутат городского совета столицы Сербии, Белграда, получила вторую дозу российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». При этом на ней была надета футболка с изображением президента РФ Владимира Путина. В беседе с РИА Новости политик заявила, что выбрала этот препарат из-за доверия к российской медицине.

«В Сербии есть разные вакцины, все они хорошие, но я выбрала «Спутник V», потому что доверяю российской медицине и верю, что данная вакцина защитит меня и моих близких», — объяснила она.

Влк отметила, что многие жители Сербии хвалят «Спутник V» и считают вакцину эффективной. Политик объяснила, что футболку с Путиным она надела для того, чтобы поблагодарить президента России за размещение производства вакцины в Сербии.

Ранее сообщалось, что вакцинация «Спутником V» стартовала на Сейшельских Островах. Она проходит в рамках прививочной кампании.