Игорь Ашманов: Я не верю в то, что следует ждать оттока пользователей из WhatsApp

Мнение специалиста в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения и управления проектами Игоря Ашманова.

15 мая вступила в силу новая политика конфиденциальности мессенджера WhatsApp. Стоит ли ожидать теперь оттока пользователей из него? Я не думаю. А с какой стати? Несмотря на то, что WhatsApp начал ограничивать некоторые функции пользователям, не принявшим обновленное пользовательское соглашение.

Разбираемся. Некоторые люди, которые занимаются, скажем так, не совсем законными делами, регулярно втюхивают людям непрошенное рекламное программное обеспечение — так называемое Adware. Когда вы ходите по всяким стремным местам в интернете, есть очень большая вероятность, что вам втюхают вот такой Adware, и вы даже не заметите, что он у вас «осядет» в смартфоне и начнет потом показывать всякую рекламу.

Или они просто как бы говорят: «Есть приложение, которое, допустим, включает фонарик, или там имеется игрушка какая-то. Но нам нужен доступ к вашим СМС-сообщениям, к вашей адресной книге, к вашему местоположению…» 90% пользователей сразу нажимают «ок». А 10% отказываются. Но если их спросить во второй раз, то галочку нажмут и эти 10%.

То есть все 100% со второго раза соглашаются. В общем, средний пользователь вообще не «парится». Поэтому я и верю в то, что никакого оттока не будет.

Вот выскочит какая-то карточка, что «у нас новая политика». Думаете, люди будут это читать? Да они просто нажмут «ок»: «Мне же так нужен ватсапчик, у меня там с десяток чатиков, которые я каждый день читаю. И вдруг отказаться только из-за того, что там какая-то новая политика? Какие-то юристы что-то пишут. Ну это же глупость, надо соглашаться, да и все».

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А если ты не согласился с этой новой политикой, то: «Ой, меня в чем-то ограничили. Ну, и чего мне скрывать? Я-то кому нужен? И кто будет за мной следить?» Это вот такое стандартное рассуждение, и, конечно, все люди согласятся.

Во всех этих компаниях сидят не только суперпрофессиональные психологи, так называемые специалисты по вовлечению, по «клейкости» сервиса, которые создают в мессенджерах «дофаминово-эндорфинную петлю» в ожидании, скажем, сообщений. В них сидят еще и очень хорошие маркетологи, которые хорошо понимают, что такое тестирование.

Я абсолютно уверен, что они уже на каждого 10-тысячного пользователя, условно говоря, давно выкатили такое сообщение и посмотрели статистику. Большинство компаний, включая Yahoo, за последние 20-25 лет всегда все новые фичи выкатывали сначала на каждого 10-тысячного пользователя, потом на каждого тысячного и внимательнейшим образом проводили потом так называемый когортный анализ.

То есть они берут разные когорты пользователей и смотрят, как данное сообщение повлияло на протяжении какого-то времени. Вот первая когорта. Что она делала за неделю, что — за две недели. И так далее.

Они все это уже сделали, я думаю. Они никогда не будут делать подобные вещи, не протестировав их самым тщательным образом. Потому что у них большой бизнес. Там без этого просто так никто ничего не делает.

Так что лично я, повторюсь, не верю в какой-либо отток пользователей из WhatsApp. Все так дальше и будут находиться в этом мессенджере.