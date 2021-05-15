Врачи из Новосибирска прооперировали девушку с огромной опухолью груди

Новосибирск, 15 мая. Специалисты Новосибирского онкодиспансера вырезали из груди 22-летней пациентки злокачественное образование, которое всего за пару недель увеличилось в несколько раз.

Девушка обратилась в городскую клинику с жалобой на уплотнение в левой молочной железе. Врачи установили, что оно образовалось около четырех лет назад. За последние несколько недель уплотнение стало сильно увеличиваться в размере.

Онкомаммолог Данил Бредихин сообщил, что по данным УЗИ диаметр опухоли составлял около 5 см. За две недели она начала быстро увеличиваться в размерах и заняла весь объем молочной железы. Конечный размер составил уже более 20 см, рассказал врач.

Специалисты установили, что у пациентки злокачественное новообразование — синовиальная саркома. Это крайне агрессивная злокачественная опухоль с высоким потенциалом распространения по организму. Девушке экстренно провели мастэктомию. При этом врачам удалось сохранить грудные мышцы.

Ранее сообщалось, что Михаил Шуфутинский поделился историей, как врачи спасли его от паралича. Он рассказал, что специалистам удалось провести сложную операцию.