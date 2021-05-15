ОПЗЖ назвала провокацией заявление об обмене Медведчука

Киев, 15 мая. Слова украинских властей о возможном обмене политика Виктора Медведчука на осужденных в России граждан Незалежной являются провокационными.

С таким мнением выступили в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Объединение также потребовало «остановить политический террор» в адрес оппозиционных сил.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о готовности обменять Виктора Медведчука на украинских граждан. Пока политик находится под домашним арестом. Украинские власти подозревают его в госизмене.