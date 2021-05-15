Массовая драка произошла в одном из дворов Краснодара

Краснодар, 15 мая. В полицию поступило заявление о массовой драке во дворе жилого дома на улице Восточно-Кругликовской.

Драка продолжалась до тех пор, пока одна из прохожих не начала громко кричать на ее участников. К тому моменту, когда сотрудники правопорядка прибыли на место происшествия, — все участники потасовки ушли.

Заявлений в полицию о причинении телесных повреждений в результате драки не поступало, сообщил источник ФАН. Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего для выяснения обстоятельств и личностей участников.

Около сотни мигрантов устроили массовую драку в Приморском районе Петербурга, сообщал ФАН. Когда сотрудники правопорядка прибыли на место происшествия, большая часть участников драки уже разошлась.