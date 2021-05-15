«Зенит» сообщил о рождении третьего сына у Артема Дзюбы

Санкт-Петербург, 15 мая. Нападающий и капитан петербургского «Зенита» Артем Дзюба стал отцом в третий раз, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Жена футболиста Кристина 15 мая родила сына, которого семья назвала Александром. Рост малыша — 56 сантиметров, вес — 4250 граммов, указано в сообщении «Зенита».

Члены клуба поздравили капитана команды, его жену и детей с радостным событием и пожелали их семье «прекрасного самочувствия и отличного настроения».

Артем Дзюба женат на Кристине с 2012 года. В 2013-м у пары родился первенец Никита, а в 2016 году на свет появился еще один сын — ему дали имя Максим.

Ранее гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев прокомментировал состояние Артема Дзюбы и ответил на вопрос о возможности его участия в матче против «Тамбова».