В Минздраве РФ представили статистику по числу граждан с психическими расстройствами

Москва, 15 мая. Более пяти млн россиян страдают психическими расстройствами, рассказал заместитель министра здравоохранения Олег Салагай на XVII съезде психиатров России.

Точный уровень зарегистрированных случаев находится в районе 5,6 млн. Речь идет о людях, нуждающихся в медицинской помощи и социальной реабилитации, подчеркнул Салагай. По его словам, практическое здравоохранение должно предоставлять качественные и доступные услуги для таких пациентов.

Отмечается расширение круга специалистов, работающих с людьми, страдающими психическими расстройствами. Необходимо делать акцент на внебольничной помощи, повышении уровня знаний и применении современных технологий для поддержки психического здоровья граждан, отметил Салагай.

Ранее сообщалось о возможных психоэмоциональных последствиях коронавируса. Группа британских и американских исследователей выявила нервные расстройства у трети переболевших COVID-19.