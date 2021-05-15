Мэрия Казани предупредила об активизации телефонных мошенников после стрельбы в школе

Казань, 15 мая. После трагедии в гимназии активизировались мошенники, которые выманивают личные данные у горожан, сообщили в пресс-службе администрации города Казань.

По данным мэрии, неизвестные люди звонят и представляются сотрудниками различных ведомств. Они пытаются узнать персональные данные, чтобы украсть деньги со счетов граждан и провернуть другие незаконные схемы.

Жертвами в основном становятся учителя и родные. Чиновники попросили тех, кому поступают звонки, не сообщать свои данные по телефону и не переводить деньги на подозрительные счета.

В школе №174, куда перевели учеников выпускных классов после трагического инцидента в гимназии №175, будут усилены меры безопасности. Учебное заведение возьмет под охрану Росгвардия, сообщала газета A42.RU.