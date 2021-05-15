Украинский министр заявила, что на саммите НАТО в июне рассмотрят вопрос Киева

Киев, 15 мая. Вопрос получения Украиной Плана действий по членству (ПДЧ) будет на повестке саммита НАТО в июне, заявила политик Ольга Стефанишина.

По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, страна настаивает на выполнении данного ей 13 лет назадобещания о предоставлении в будущем членства в Североатлантическом альянсе. С таким заявлением она выступила на онлайн-дискуссии Киевского форума по поводу Дня Европы в государстве.

«Наша позиция заключается в том, что данное обещание закреплено, и на следующем саммите оно будет подтверждено, и заявление этого саммита проложит дорогу к ПДЧ», — подчеркнула Стефанишина.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация сохраняет готовность к диалогу с Россией, но не должна снижать экономическое давление.