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15 мая 17:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:08
Общество
Врачи перечислили наиболее полезные для давления фрукты и ягоды
17:05
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина отказалась давать дочери деньги на пластику груди
17:05
Весь мир
Губернатор Флориды запретил местным властям устанавливать правила ношения оружия
17:02
Общество
Упавшие из-за непогоды деревья ограничили движение трамваев в Москве
17:01
Происшествия
Трехлетняя девочка попала под колеса иномарки в Екатеринбурге
17:00
Общество
Глава Альянса турагентств Наталия Осипова: Российские туристы могут лететь в Мексику
17:00
Видео
Демонстрационные полеты «Стрижей» и «Русских витязей» прошли в Кубинке
16:59
Происшествия
Житель Мордовии попал под пассажирский поезд
16:58
Общество
Ревматолог рассказал о страданиях, которые испытывают переболевшие коронавирусом пациенты
16:58
Общество
Московский метрополитен анонсировал проведение парада поездов
16:51
Происшествия
«Черные от сажи подоконники»: прокуратура проверяет Владивостокский морской порт
16:51
Армия
EurAsian Times: продажа военной техники Мьянме поможет России выйти на рынок БПЛА
16:50
Шоу-бизнес
Певица Лолита Милявская рассказала о пережитых домогательствах
16:48
Общество
Игорь Ашманов: Я не верю в то, что следует ждать оттока пользователей из WhatsApp
16:47
Экономика
Эксперты рынка жилья объяснили риски покупки апартаментов
16:46
Общество
Татьяна Тарасова рассказала о своем состоянии после операции на позвоночнике
16:45
Экономика
Бренд Weltmeister выпустит свой первый седан
16:45
Общество
«Крылья Советов» «затроллили» фанатов «Локомотива» и запустили самолетики на трибуну
16:44
Экономика
Аналитики оценили осведомленность МСП о новой кредитной программе
16:39
Общество
Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали первые случаи нападения клещей в Москве
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Госслужащие РФ отказываются от WhatsApp из-за обновления политики конфиденциальности

Политика
Госслужащие РФ отказываются от WhatsApp из-за обновления политики конфиденциальности
Global Look Press  /  7aktuell.de Kevin Lermer via w/www.imago-images.de

Москва, 15 мая. Российские чиновники перестают коммуницировать через WhatsApp из-за изменения условий пользования приложением.

WhatsApp приобрел некоторую популярность среди государственных служащих. Они ведут в мессенджере рабочие переписки и просто общаются. Однако обновление правил заставило некоторых сотрудников госструктур обратиться к аналогам популярного приложения.

Вместо WhatsApp чиновники выбирают Telegram и Signal. На смену мессенджера решились федеральные чиновники. Среди них есть министры и заместители, губернаторы и другие госслужащие.

Ранее принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp начал блокировать некоторые функции. Ограничения коснулись пользователей, которые не стали принимать обновленное соглашение о конфиденциальности. Измененные правила предполагают обмен информацией между владельцем аккаунта и Facebook.

whatsapp чиновники telegram
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