Госслужащие РФ отказываются от WhatsApp из-за обновления политики конфиденциальности

Москва, 15 мая. Российские чиновники перестают коммуницировать через WhatsApp из-за изменения условий пользования приложением.

WhatsApp приобрел некоторую популярность среди государственных служащих. Они ведут в мессенджере рабочие переписки и просто общаются. Однако обновление правил заставило некоторых сотрудников госструктур обратиться к аналогам популярного приложения.

Вместо WhatsApp чиновники выбирают Telegram и Signal. На смену мессенджера решились федеральные чиновники. Среди них есть министры и заместители, губернаторы и другие госслужащие.

Ранее принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp начал блокировать некоторые функции. Ограничения коснулись пользователей, которые не стали принимать обновленное соглашение о конфиденциальности. Измененные правила предполагают обмен информацией между владельцем аккаунта и Facebook.