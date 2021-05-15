Донбасс сегодня: Киев начинает террористическую войну — ДНР получила доказательства

Донбасс, 15 мая. ВСУ усилили интенсивность обстрелов ДНР и ЛНР. Силы ООС забросили две новых ДРГ к линии соприкосновения с ЛНР. В ДНР представили доказательства подготовки Киевом терактов в республике. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские войска усилили интенсивность обстрелов населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик. По ДНР произведено пять обстрелов с применением тяжелых минометов, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия. На донецком направлении также зафиксирована работа украинского снайпера.

Результатом агрессии вооруженных формирований Украины против ДНР стала гибель защитника республики. Также отметим, что утром в субботу киевские силовики возобновили обстрелы Донецка, в результате чего повреждения получили четыре жилых дома.

В Луганской Народной Республике зафиксировано пять обстрелов со стороны украинских «защитников». Огонь велся преимущественно с использованием гранатометов различного типа и стрелкового оружия. Под ударами оказались пять населенных пунктов.

Киев переходит к террористической тактике

Это следует из сообщений последних недель, которые поступают по линии разведки Народной милиции ЛНР и ДНР, о заброске ВСУ все новых и новых диверсионных групп. В пятницу ФАН со ссылкой на данные армейского корпуса ЛНР сообщал о доставке двух диверсионно-разведывательных групп в зону ответственности 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

В субботу появилась новая информация о доставке еще двух ДРГ в районы Золотого и Попасной. Обе группы оснащены вооружениями и боеприпасами, хорошо экипированы. В обоих случаях для доставки диверсантов в районы линии боевого соприкосновения использовался транспорт с символикой СЦКК.

flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine /

Киев готовит большой теракт в ДНР

Еще одним подтверждением ранее высказанному тезису о новом витке применения Киевом террористической тактики в отношении республик Донбасса является информация разведки дончан. При этом стоит отдать должное защитникам ДНР, они дают полную и поименную выкладку с указанием состава и целей группы.

Итак, по информации Народной милиции ДНР, в распоряжение командующего восточной оперативно-тактической группировкой украинской армии поступила группа хорошо обученных боевиков-спецназовцев из состава 3-го Центра Сил специальных операций ВСУ в количестве пяти человек. Недавно эти «освободители» прошли серьезную подготовку во Львовской области на Яворовском полигоне под руководством командира группы SFOD-A 9515 спецподразделений армии США капитана Эндрю Б. Басера.

По данным источника ДНР, группе украинских спецов поставлена задача организовать и провести теракт на одном из крупнейших критически важных объектов республики, чтобы спровоцировать гуманитарную катастрофу и дать повод Киеву обвинить в этом власти Донбасса. Среди потенциальных объектов такие серьезные предприятия, как Енакиевский коксохимический завод, Верхнекальмиусская и Донецкая фильтровальные станции.

В Донецке порекомендовали командованию армии противника отказаться от этих планов, тем более что разведка дончан раскрыла как замысел, так и состав группы противника. Это командир группы подполковник Бондаренко Александр 1984 года рождения, майор Чернышов Вадим 1990 года рождения и лейтенант Шевченко Максим 1984 года рождения, старший сержант Гнатковский Сергей и сержант Ищенко Андрей 1990 и 1991 года рождения соответственно. Группа дислоцирована в одном из частных жилых домов Ивановки Волновахского района Донецкой области.