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15 мая 17:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:10
Общество
Спасенный петербуржцами нерпенок Моторчик восстанавливается в изоляторе
17:08
Общество
Врачи перечислили наиболее полезные для давления фрукты и ягоды
17:05
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина отказалась давать дочери деньги на пластику груди
17:05
Весь мир
Губернатор Флориды запретил местным властям устанавливать правила ношения оружия
17:02
Общество
Упавшие из-за непогоды деревья ограничили движение трамваев в Москве
17:01
Происшествия
Трехлетняя девочка попала под колеса иномарки в Екатеринбурге
17:00
Общество
Глава Альянса турагентств Наталия Осипова: Российские туристы могут лететь в Мексику
17:00
Видео
Демонстрационные полеты «Стрижей» и «Русских витязей» прошли в Кубинке
16:59
Происшествия
Житель Мордовии попал под пассажирский поезд
16:58
Общество
Ревматолог рассказал о страданиях, которые испытывают переболевшие коронавирусом пациенты
16:58
Общество
Московский метрополитен анонсировал проведение парада поездов
16:51
Происшествия
«Черные от сажи подоконники»: прокуратура проверяет Владивостокский морской порт
16:51
Армия
EurAsian Times: продажа военной техники Мьянме поможет России выйти на рынок БПЛА
16:50
Шоу-бизнес
Певица Лолита Милявская рассказала о пережитых домогательствах
16:48
Общество
Игорь Ашманов: Я не верю в то, что следует ждать оттока пользователей из WhatsApp
16:47
Экономика
Эксперты рынка жилья объяснили риски покупки апартаментов
16:46
Общество
Татьяна Тарасова рассказала о своем состоянии после операции на позвоночнике
16:45
Экономика
Бренд Weltmeister выпустит свой первый седан
16:45
Общество
«Крылья Советов» «затроллили» фанатов «Локомотива» и запустили самолетики на трибуну
16:44
Экономика
Аналитики оценили осведомленность МСП о новой кредитной программе
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Долголетие в журналистике: Олег Сердобольский — 55 лет службы в ТАСС

Общество
Долголетие в журналистике: Олег Сердобольский — 55 лет службы в ТАСС
ТАСС  /  И. Куртов

В понедельник, 17 мая, в 12:00 по московскому времени в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоится пресс-встреча «Долголетие в журналистике: Олег Сердобольский — 55 лет службы в ТАСС».

Олег Сердобольский приступил к службе в ТАСС сразу после окончания университета, в 1966 году. С тех пор он ни разу не менял место работы. За годы своей деятельности он осветил множество событий в Ленинграде, а затем и Санкт-Петербурге. С течением времени статус самого молодого сотрудника он сменил на ветерана ТАСС.

В послужном списке корреспондента беседы с такими выдающимися личностями, как Дмитрий Шостакович, Иосиф Хейфиц, Аркадий Райкин, Георгий Товстоногов, Михаил Барышников, Астрид Линдгрен.

За свою многолетнюю журналистскую карьеру он написал несколько десятков книг, как для взрослой, так и для детской аудитории, многие из них были удостоены почетных наград. Премией Союза журналистов СССР была отмечена его книга «Одна секунда войны»; премия правительства Санкт-Петербурга сыскала писателя по написанию двухтомника «ТАСС уполномочен рассказать», а «Золотое перо» — за «Автограф в антракте». Кроме того, заслуженный работник культуры Сердобольский был отмечен и другими журналистскими наградами, включая премию Правительства РФ в области печатных СМИ.

Долголетие в журналистике: Олег Сердобольский — 55 лет службы в ТАСС
ТАСС  / Куртов Иван

На стихи журналиста-писателя композиторами Северной столицы написано не меньше 200 песен, большинство из которых — для детей. 17 мая на встрече в пресс-центре состоится презентация клипа на одну из песен, написанную Ярославой и Олегом Сердобольских — «Планета новостей». Песню в клипе исполнили детский музыкальный коллектив «Фонтан.Чик».

В пресс-встрече примут участие:

Лев Фролов, потомственный журналист, ветеран ТАСС.  

Владимир Желтов, композитор, журналист, автор книги «Узелки блокадной памяти».

Виктор Плешак, заслуженный деятель искусств РФ.

Юрий Светов, журналист и политолог.

Иван Бенца, генеральный директор Ассоциации СМИ Северо-Запада.

Станислав Вязьменский, руководитель отдела корпоративных коммуникаций Санкт-Петербургского регионального информационного центра ТАСС.

Пресс-встреча в Медиагруппе «Патриот» посвящена дню рождения журналиста.

Прямой эфир пройдет здесь.

Медиагруппа «Патриот» приглашает к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55

пресс-центр пресс-центр патриот сердобольский
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