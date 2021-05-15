В понедельник, 17 мая, в 12:00 по московскому времени в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоится пресс-встреча «Долголетие в журналистике: Олег Сердобольский — 55 лет службы в ТАСС».

Олег Сердобольский приступил к службе в ТАСС сразу после окончания университета, в 1966 году. С тех пор он ни разу не менял место работы. За годы своей деятельности он осветил множество событий в Ленинграде, а затем и Санкт-Петербурге. С течением времени статус самого молодого сотрудника он сменил на ветерана ТАСС.

В послужном списке корреспондента беседы с такими выдающимися личностями, как Дмитрий Шостакович, Иосиф Хейфиц, Аркадий Райкин, Георгий Товстоногов, Михаил Барышников, Астрид Линдгрен.

За свою многолетнюю журналистскую карьеру он написал несколько десятков книг, как для взрослой, так и для детской аудитории, многие из них были удостоены почетных наград. Премией Союза журналистов СССР была отмечена его книга «Одна секунда войны»; премия правительства Санкт-Петербурга сыскала писателя по написанию двухтомника «ТАСС уполномочен рассказать», а «Золотое перо» — за «Автограф в антракте». Кроме того, заслуженный работник культуры Сердобольский был отмечен и другими журналистскими наградами, включая премию Правительства РФ в области печатных СМИ.

ТАСС / Куртов Иван

На стихи журналиста-писателя композиторами Северной столицы написано не меньше 200 песен, большинство из которых — для детей. 17 мая на встрече в пресс-центре состоится презентация клипа на одну из песен, написанную Ярославой и Олегом Сердобольских — «Планета новостей». Песню в клипе исполнили детский музыкальный коллектив «Фонтан.Чик».

В пресс-встрече примут участие:

— Лев Фролов, потомственный журналист, ветеран ТАСС.

— Владимир Желтов, композитор, журналист, автор книги «Узелки блокадной памяти».

— Виктор Плешак, заслуженный деятель искусств РФ.

— Юрий Светов, журналист и политолог.

— Иван Бенца, генеральный директор Ассоциации СМИ Северо-Запада.

— Станислав Вязьменский, руководитель отдела корпоративных коммуникаций Санкт-Петербургского регионального информационного центра ТАСС.

Пресс-встреча в Медиагруппе «Патриот» посвящена дню рождения журналиста.

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Медиагруппа «Патриот» приглашает к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ вне зависимости от политических пристрастий.

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