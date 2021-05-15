Киев ответил на слова Путина о превращении Украины в антипод России

Киев, 15 мая. Высказывание президента РФ Владимира Путина об Украине показывает, что Россия демонстрирует непонимание внутренних процессов страны.

Как заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, в будущем Украине и России придется сосуществовать рядом друг с другом, основываясь на взаимном уважении и невмешательстве во внутренние дела.

«Украинцы как суверенная нация самостоятельно определяют вектор своего развития без привязки третьих сторон», — говорится в официальном заявлении спикера ведомства.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Украину превращают в антипод России. По его словам, в соседней стране происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют на происходящее.