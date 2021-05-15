Израиль ракетным ударом разрушил 11-этажное здание в секторе Газа

Газа, 15 мая. Израильские военные нанесли ракетный удар по одиннадцатиэтажному зданию «Аль-Джалаа» в секторе Газе.

Отмечается, что на одном из этажей разрушенного здания располагался телеканал «Аль-Джазира». Точная информация о количестве жертв и пострадавших пока что отсутствует.

Ранее сообщалось, что 10 мая начались вооруженные столкновения израильской армии и палестинцев. Обе стороны осуществляют взаимный обстрел, в результате которого есть погибшие. По предварительным данным, погибли 126 палестинцев и 9 израильтян. Еще около 1000 человек ранены.

Палестинское движение ХАМАС продолжает обстрел приграничных израильских городов, а армия Израиля наносит удары по сектору Газа.