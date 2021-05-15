Уникальные подводные автоматы РФ заинтересовали зарубежных экспертов

Москва, 15 мая. Российские подводные автоматы АПС интересуют зарубежных заказчиков, иностранные эксперты считают такой ажиотаж оправданным: аналогов в мире не существует.

Недавно Рособоронэкспорт завершил поставку специальных подводных пистолетов СПП-1М и автоматов АПС иностранному партнеру. В поставку входила партия боеприпасов, разработанных для стрельбы в водной среде. Зарубежные эксперты признали уникальность автоматов АСП.

«Благодаря характеристикам и надежности подводное оружие пользуется уверенным спросом за рубежом, в том числе в странах Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона», — рассказали RT в кластере вооружений Ростеха.

Подводные пистолет и автомат разработаны в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), оружие предназначено для подразделений спецназначения.

Уникальность его состоит в том, что пуля, вылетая из ствола, не закручивается в водной среде и не теряет энергию. Советским конструкторам удалось разработать патрон СПС калибра 4,5 мм, в котором применили принцип метания удлиненной пули.

Разработка подводного автомата началась на заводе в подмосковном Климовске в 1970 году, на вооружение его приняли в 1975 году. Конструкция и принцип работы автоматики позволяют преодолевать инертное сопротивление жидкости внутри механизмов оружия под водой. Газовая камера автомата имеет регулятор, благодаря которому он может работать на воздухе. Ударно-спусковой механизм устроен таким образом, что огонь можно вести как одиночными выстрелами, так и непрерывными очередями.

В автомате АПС используются патроны калибра 5,6 мм, дальность стрельбы под водой до 30 метров, на суше — до 100 метров, в магазин помещается 26 патронов.

«Советским конструкторам удалось решить сложнейшую задачу, создав автомат, работающий в среде, плотность которой в сотни раз превышает плотность воздуха», — заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Автомат АПС долгое время был засекречен, впервые подводное оружие представили на военной выставке IDEX в Абу-Даби в 1993 году. Уникальность этого автомата признали западные эксперты. Американское военно-аналитическое издание The National Interest выпустило материал, в котором подчёркивается, что американские вооруженные силы не имеют аналогов такому автомату.

«На вооружении у США подводных автоматов никогда не было. Любопытное расхождение в приоритетах — ведь и та и другая страна располагают многочисленными контингентами военно-морского спецназа и военных водолазов. АПС, пока ему не найдут замену, будет и дальше делать российских боевых пловцов грозными противниками в подводной среде», — пишет The National Interest.

Российские конструкторы не перестают искать новые решения для усовершенствования вооружения армии РФ. НПО «Сплав» занимается разработкой реактивной системы залпового огня для подразделений специального назначения ВС РФ.