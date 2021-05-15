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Российские флаги в Банги: после премьеры «Туриста» в ЦАР прошла массовая акция
15:39
Весь мир
В Аргентине зреет политический раскол после заявления МИД о ситуации в Секторе газа
15:36
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Эксперт Ферапонтов рассказал, как заработать несколько миллионов за десять лет
15:34
Политика
Киев ответил на слова Путина о превращении Украины в антипод России
15:33
Армия
Израиль ракетным ударом разрушил 11-этажное здание в секторе Газа
15:25
Армия
Уникальные подводные автоматы РФ заинтересовали зарубежных экспертов
15:24
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Невестка Валерии рассказала, как справилась с послеродовой депрессией
15:23
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Суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела об избиении в ярославской колонии
15:22
Происшествия
СК на транспорте начал проверку после схода вагонов с рельсов под Самарой
15:21
Общество
Депутаты из Самары предложили сократить срок ожидания при зачислении в школы
15:21
Политика
Захарова заявила о неспособности Чехии расследовать инцидент во Врбетице
15:20
Армия
Sohu: российский бомбардировщик-невидимка ПАК ДА доставит США массу неприятностей
15:19
Общество
Вакцинация «Спутником V» стартовала на Сейшельских Островах
15:18
Экономика
Бизнесмен Илон Маск начал сотрудничать с разработчиками Dogecoin
15:18
Спорт
«Крылья Советов» установили два новых рекорда ФНЛ
15:16
Общество
Разработка американских ученых избавит собак от запаха изо рта
15:16
Происшествия
В Краснодарском крае задержана женщина по подозрению в убийстве знакомого
15:15
Экономика
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Уникальные подводные автоматы РФ заинтересовали зарубежных экспертов

Армия
Уникальные подводные автоматы РФ заинтересовали зарубежных экспертов
mil.ru  /  пресс-служба министерства обороны РФ

Москва, 15 мая. Российские подводные автоматы АПС интересуют зарубежных заказчиков, иностранные эксперты считают такой ажиотаж оправданным: аналогов в мире не существует.

Недавно Рособоронэкспорт завершил поставку специальных подводных пистолетов СПП-1М и автоматов АПС иностранному партнеру. В поставку входила партия боеприпасов, разработанных для стрельбы в водной среде. Зарубежные эксперты признали уникальность автоматов АСП.

«Благодаря характеристикам и надежности подводное оружие пользуется уверенным спросом за рубежом, в том числе в странах Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона», — рассказали RT в кластере вооружений Ростеха.

Подводные пистолет и автомат разработаны в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), оружие предназначено для подразделений спецназначения.

Уникальность его состоит в том, что пуля, вылетая из ствола, не закручивается в водной среде и не теряет энергию. Советским конструкторам удалось разработать патрон СПС калибра 4,5 мм, в котором применили принцип метания удлиненной пули.

Разработка подводного автомата началась на заводе в подмосковном Климовске в 1970 году, на вооружение его приняли в 1975 году. Конструкция и принцип работы автоматики позволяют преодолевать инертное сопротивление жидкости внутри механизмов оружия под водой. Газовая камера автомата имеет регулятор, благодаря которому он может работать на воздухе. Ударно-спусковой механизм устроен таким образом, что огонь можно вести как одиночными выстрелами, так и непрерывными очередями.

В автомате АПС используются патроны калибра 5,6 мм, дальность стрельбы под водой до 30 метров, на суше — до 100 метров, в магазин помещается 26 патронов.

«Советским конструкторам удалось решить сложнейшую задачу, создав автомат, работающий в среде, плотность которой в сотни раз превышает плотность воздуха», — заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Автомат АПС долгое время был засекречен, впервые подводное оружие представили на военной выставке IDEX в Абу-Даби в 1993 году. Уникальность этого автомата признали западные эксперты. Американское военно-аналитическое издание The National Interest выпустило материал, в котором подчёркивается, что американские вооруженные силы не имеют аналогов такому автомату.

«На вооружении у США подводных автоматов никогда не было. Любопытное расхождение в приоритетах — ведь и та и другая страна располагают многочисленными контингентами военно-морского спецназа и военных водолазов. АПС, пока ему не найдут замену, будет и дальше делать российских боевых пловцов грозными противниками в подводной среде», — пишет The National Interest.

Российские конструкторы не перестают искать новые решения для усовершенствования вооружения армии РФ. НПО «Сплав» занимается разработкой реактивной системы залпового огня для подразделений специального назначения ВС РФ.

оружие подводный автомат автомат асп
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