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15:41
Политика
Володин напомнил, какую роль Александр Невский сыграл в развитии России
15:41
Общество
Психолог объяснила, как люди становятся шопоголиками
15:40
Весь мир
Российские флаги в Банги: после премьеры «Туриста» в ЦАР прошла массовая акция
15:39
Весь мир
В Аргентине зреет политический раскол после заявления МИД о ситуации в Секторе газа
15:36
Экономика
Эксперт Ферапонтов рассказал, как заработать несколько миллионов за десять лет
15:34
Политика
Киев ответил на слова Путина о превращении Украины в антипод России
15:33
Армия
Израиль ракетным ударом разрушил 11-этажное здание в секторе Газа
15:25
Армия
Уникальные подводные автоматы РФ заинтересовали зарубежных экспертов
15:24
Шоу-бизнес
Невестка Валерии рассказала, как справилась с послеродовой депрессией
15:23
Происшествия
Суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела об избиении в ярославской колонии
15:22
Происшествия
СК на транспорте начал проверку после схода вагонов с рельсов под Самарой
15:21
Общество
Депутаты из Самары предложили сократить срок ожидания при зачислении в школы
15:21
Политика
Захарова заявила о неспособности Чехии расследовать инцидент во Врбетице
15:20
Армия
Sohu: российский бомбардировщик-невидимка ПАК ДА доставит США массу неприятностей
15:19
Общество
Вакцинация «Спутником V» стартовала на Сейшельских Островах
15:18
Экономика
Бизнесмен Илон Маск начал сотрудничать с разработчиками Dogecoin
15:18
Спорт
«Крылья Советов» установили два новых рекорда ФНЛ
15:16
Общество
Разработка американских ученых избавит собак от запаха изо рта
15:16
Происшествия
В Краснодарском крае задержана женщина по подозрению в убийстве знакомого
15:15
Экономика
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Невестка Валерии рассказала, как справилась с послеродовой депрессией

Шоу-бизнес
Невестка Валерии рассказала, как справилась с послеродовой депрессией
instagram.com  /  @lianashulginaa

Москва, 15 мая. Лиана Шульгина, жена сына певицы Валерии Арсения, рассказала подписчикам в Instagram, как пережила послеродовую депрессию.

Первые признаки депрессии появились у Шульгиной уже через час после рождения дочери Селин. Первое время девушка пыталась справиться с проблемой самостоятельно, заставляя себя перестать плакать по вечерам. Однако без помощи специалистов не обошлось. Только благодаря успокоительным Шульгина смогла побороть депрессию.

Она призналась, что во время обострений ей не помогало даже присутствие родных. Наоборот, становилось только хуже, когда она видела родителей или своего мужа.

«Мне не хотелось видеть никого из близких людей: ни маму, ни папу, ни Сеню. От их присутствия мне становилось только хуже. В такие моменты я старалась абстрагироваться, уйти в другую комнату, поплакать и вернуться в нормальном состоянии», — вспомнила Шульгина.

Подписчики интересовались и бытом молодой пары, которые в начале года стали родителями. По словам невестки Валерии, многие обязанности выполняют домохозяйка, водитель и няня.

Валерия депрессия роды
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