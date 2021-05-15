Невестка Валерии рассказала, как справилась с послеродовой депрессией

Москва, 15 мая. Лиана Шульгина, жена сына певицы Валерии Арсения, рассказала подписчикам в Instagram, как пережила послеродовую депрессию.

Первые признаки депрессии появились у Шульгиной уже через час после рождения дочери Селин. Первое время девушка пыталась справиться с проблемой самостоятельно, заставляя себя перестать плакать по вечерам. Однако без помощи специалистов не обошлось. Только благодаря успокоительным Шульгина смогла побороть депрессию.

Она призналась, что во время обострений ей не помогало даже присутствие родных. Наоборот, становилось только хуже, когда она видела родителей или своего мужа.

«Мне не хотелось видеть никого из близких людей: ни маму, ни папу, ни Сеню. От их присутствия мне становилось только хуже. В такие моменты я старалась абстрагироваться, уйти в другую комнату, поплакать и вернуться в нормальном состоянии», — вспомнила Шульгина.

Подписчики интересовались и бытом молодой пары, которые в начале года стали родителями. По словам невестки Валерии, многие обязанности выполняют домохозяйка, водитель и няня.