Суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела об избиении в ярославской колонии

Ярославль, 15 мая. Экс-сотрудника ФСИН отправили под домашний арест в рамках дела об избиении осужденных в исправительной колонии №1 в Ярославле.

Руслана Цветкова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, отправили под домашний арест на два месяца, до 13 июля, сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда. Всего по делу о пытках задержаны четыре человека.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий было возбуждено после публикации видеозаписей с избиением в ИК-1 двух осужденных. В феврале и марте 2021 года были задержаны сотрудники колонии Александр Семенов, Игорь Камиронов и Иван Коковин. Они также находятся под домашним арестом.