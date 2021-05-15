СК на транспорте начал проверку после схода вагонов с рельсов под Самарой

Самара, 15 мая. Следователи выясняют причины инцидента в районе села Тоузаково, где несколько вагонов грузового состава сошли с рельсов и перевернулись.

Сотрудники ведомства прибыли на место аварии в Самарской области и в настоящее время проводят там мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств ЧП. На основании результатов из работы может быть принято решение о возбуждении дела, сообщили в СК по транспорту.

В результате аварии на железнодорожных путях в Самарской области никто не пострадал. Из всех вагонов перевернулась лишь малая часть, сообщал ФАН. На опубликованных очевидцами в Сети кадрах видно, как они лежат друг на друге.