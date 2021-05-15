Захарова заявила о неспособности Чехии расследовать инцидент во Врбетице

Москва, 15 мая. Прага не может провести объективное расследование серии взрывов во Врбетице, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, из-за собственной несостоятельности чехи пытаются обвинить в своих проблемах третьих лиц. Она также прокомментировала материал чешского издания Mlada fronta Dnes о пропаже со склада большого количества вооружений сразу после взрыва в 2014 году.

«На сей раз от комментариев, судя по сообщению издания, отказываются и в Государственной инспекции органов безопасности Чешской Республики», — отметила Захарова.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что ЕС считает фейком позицию Чехии в ситуации с Россией. Именно поэтому Брюссель не выразил солидарность с Прагой, несмотря на открытую просьбу Чехии, резюмировал он.