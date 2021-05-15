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15 мая 15:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:39
Весь мир
В Аргентине зреет политический раскол после заявления МИД о ситуации в Секторе газа
15:36
Экономика
Эксперт Ферапонтов рассказал, как заработать несколько миллионов за десять лет
15:34
Политика
Киев ответил на слова Путина о превращении Украины в антипод России
15:33
Армия
Израиль ракетным ударом разрушил 11-этажное здание в секторе Газа
15:25
Армия
Уникальные подводные автоматы РФ заинтересовали зарубежных экспертов
15:24
Шоу-бизнес
Невестка Валерии рассказала, как справилась с послеродовой депрессией
15:23
Происшествия
Суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела об избиении в ярославской колонии
15:22
Происшествия
СК на транспорте начал проверку после схода вагонов с рельсов под Самарой
15:21
Общество
Депутаты из Самары предложили сократить срок ожидания при зачислении в школы
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15:20
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Sohu: российский бомбардировщик-невидимка ПАК ДА доставит США массу неприятностей
15:19
Общество
Вакцинация «Спутником V» стартовала на Сейшельских Островах
15:18
Экономика
Бизнесмен Илон Маск начал сотрудничать с разработчиками Dogecoin
15:18
Спорт
«Крылья Советов» установили два новых рекорда ФНЛ
15:16
Общество
Разработка американских ученых избавит собак от запаха изо рта
15:16
Происшествия
В Краснодарском крае задержана женщина по подозрению в убийстве знакомого
15:15
Экономика
Мастерская GTO Engineering озвучила технические характеристики Squalo 2023
15:14
Происшествия
В УВД на транспорте не подтвердили информацию о «минировании» вокзалов в Москве
15:14
Происшествия
Ландшафтный пожар уничтожил 2,5 га в Кирзинском заказнике
15:12
Экономика
«Газпром» намерен увеличить мощности газохранилищ до нового максимума
Все новости

Sohu: российский бомбардировщик-невидимка ПАК ДА доставит США массу неприятностей

Армия
Sohu: российский бомбардировщик-невидимка ПАК ДА доставит США массу неприятностей
ПолитЭксперт

Пекин, 15 мая. Вашингтон столкнется с огромными проблемами из-за российского авиационного комплекса бомбардировщиков-невидимок ПАК ДА, полагают обозреватели китайского издания Sohu.

Недавно стало известно, что сборка первого прототипа новейшего российского самолета должна завершиться уже через несколько лет. Российский проект ПАК ДА способен доставить Соединенным Штатам массу неприятностей, передает «ПолитРоссия».

Бомбардировщик разрабатывается с учетом самых современных технологий, поэтому ПАК ДА станет дальнобойной ударной системой, способной изменить всю концепцию ведения воздушного боя, отметили в Sohu. К тому же российский бомбардировщик по своим возможностям будет значительно превосходить американский флагман B-2.

«После ввода в эксплуатацию ПАК ДА сможет взаимодействовать с системами радиоэлектронной борьбы, такими как “Красуха-4”», — подчеркнули в Китае.

Когда ПАК ДА будет принят на вооружение, американские военные не смогут ему противостоять, поскольку США не обладают стратегическими бомбардировщиками нового поколения, резюмировали в Sohu.

Ранее сообщалось, что в Минобороны России утвердили окончательный облик бомбардировщика ПАК ДА.

Также издание «Царьград» передает, что новые российские бомбардировщики смогут нести и применять весь спектр ракет класса «воздух — воздух», а бортовое оборудование будет максимально автоматизировано.

сша бомбардировщики пак да
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Все новости / Армия / Sohu: российский бомбардировщик-невидимка ПАК ДА доставит США массу неприятностей
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