Пекин, 15 мая. Вашингтон столкнется с огромными проблемами из-за российского авиационного комплекса бомбардировщиков-невидимок ПАК ДА, полагают обозреватели китайского издания Sohu.

Недавно стало известно, что сборка первого прототипа новейшего российского самолета должна завершиться уже через несколько лет. Российский проект ПАК ДА способен доставить Соединенным Штатам массу неприятностей, передает «ПолитРоссия».

Бомбардировщик разрабатывается с учетом самых современных технологий, поэтому ПАК ДА станет дальнобойной ударной системой, способной изменить всю концепцию ведения воздушного боя, отметили в Sohu. К тому же российский бомбардировщик по своим возможностям будет значительно превосходить американский флагман B-2.

«После ввода в эксплуатацию ПАК ДА сможет взаимодействовать с системами радиоэлектронной борьбы, такими как “Красуха-4”», — подчеркнули в Китае.

Когда ПАК ДА будет принят на вооружение, американские военные не смогут ему противостоять, поскольку США не обладают стратегическими бомбардировщиками нового поколения, резюмировали в Sohu.

Ранее сообщалось, что в Минобороны России утвердили окончательный облик бомбардировщика ПАК ДА.

Также издание «Царьград» передает, что новые российские бомбардировщики смогут нести и применять весь спектр ракет класса «воздух — воздух», а бортовое оборудование будет максимально автоматизировано.