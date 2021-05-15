Бизнесмен Илон Маск начал сотрудничать с разработчиками Dogecoin

Вашингтон, 15 мая. Основатель корпорации Tesla Илон Маск включился в развитие перспективной криптовалюты Dogecoin. В своем Twitter-аккаунте бизнесмен сообщил, что работает с авторами разработки.

Накануне организация Tesla перестала принимать биткоины за оплату электромобилей. Причина заключается в чрезмерном энергопотреблении криптовалюты. Компания находится в поиске более эффективных решений. По словам бизнесмена Илона Маска, повышение энергетических затрат в последние месяцы кажется безумным. Предполагается, что миллиардер может сосредоточиться на криптовалюте Dogecoin, которую он рекламировал ранее, передает.

Цифровая монета требует почти в 6000 раз меньше электроэнергии для проведения одной транзакции. Кроме того, биткоин потребляет «грязное» электричество, отмечает Business Insaider. Около 75% расчетов приходится на Китай, где более половины ресурса вырабатывается угольными электростанциями. Ценные бумаги компании Tesla ранее подешевели на 15% после выступления Илона Маска на шоу Saturday Night Live на NBC.