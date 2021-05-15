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15:39
Весь мир
В Аргентине зреет политический раскол после заявления МИД о ситуации в Секторе газа
15:36
Экономика
Эксперт Ферапонтов рассказал, как заработать несколько миллионов за десять лет
15:34
Политика
Киев ответил на слова Путина о превращении Украины в антипод России
15:33
Армия
Израиль ракетным ударом разрушил 11-этажное здание в секторе Газа
15:25
Армия
Уникальные подводные автоматы РФ заинтересовали зарубежных экспертов
15:24
Шоу-бизнес
Невестка Валерии рассказала, как справилась с послеродовой депрессией
15:23
Происшествия
Суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела об избиении в ярославской колонии
15:22
Происшествия
СК на транспорте начал проверку после схода вагонов с рельсов под Самарой
15:21
Общество
Депутаты из Самары предложили сократить срок ожидания при зачислении в школы
15:21
Политика
Захарова заявила о неспособности Чехии расследовать инцидент во Врбетице
15:20
Армия
Sohu: российский бомбардировщик-невидимка ПАК ДА доставит США массу неприятностей
15:19
Общество
Вакцинация «Спутником V» стартовала на Сейшельских Островах
15:18
Экономика
Бизнесмен Илон Маск начал сотрудничать с разработчиками Dogecoin
15:18
Спорт
«Крылья Советов» установили два новых рекорда ФНЛ
15:16
Общество
Разработка американских ученых избавит собак от запаха изо рта
15:16
Происшествия
В Краснодарском крае задержана женщина по подозрению в убийстве знакомого
15:15
Экономика
Мастерская GTO Engineering озвучила технические характеристики Squalo 2023
15:14
Происшествия
В УВД на транспорте не подтвердили информацию о «минировании» вокзалов в Москве
15:14
Происшествия
Ландшафтный пожар уничтожил 2,5 га в Кирзинском заказнике
15:12
Экономика
«Газпром» намерен увеличить мощности газохранилищ до нового максимума
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«Крылья Советов» установили два новых рекорда ФНЛ

  /   Обновлено: 15 мая 2021 15:27
Спорт
«Крылья Советов» установили два новых рекорда ФНЛ
kc-camapa.ru  /  Официальный сайт ФК Крылья Советов Самара.

Калининград, 15 мая. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» установил два рекорда в рамках Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в России. За сезон команда набрала 101 очко.

Еще один рекорд, который установила самарская команда, — 100 мячей в ворота соперников. В рамках последнего тура лиги «Крылья советов» обыграли «Балтику» со счетом 1:0, проигравшая команда не сможет продолжить борьбу за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

В РПЛ по итогам игр ФНЛ прошел нижегородский клуб «Нижний Новгород», который занял третье место в первенстве. Обладатели второго и четвертого места «Оренбург» и «Алания» не смогут продолжить игру на другом уровне. Оба клуба не получили лицензии.

В рамках Кубка России самарские спортсмены не смогли обыграть московский "Локомотив". Матч, который проходил 12 мая в Нижнем Новгороде, завершился поражением хозяев поля со счетом 3:1.

фнл крылья советов рпл
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