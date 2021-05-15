«Крылья Советов» установили два новых рекорда ФНЛ

Калининград, 15 мая. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» установил два рекорда в рамках Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в России. За сезон команда набрала 101 очко.

Еще один рекорд, который установила самарская команда, — 100 мячей в ворота соперников. В рамках последнего тура лиги «Крылья советов» обыграли «Балтику» со счетом 1:0, проигравшая команда не сможет продолжить борьбу за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

В РПЛ по итогам игр ФНЛ прошел нижегородский клуб «Нижний Новгород», который занял третье место в первенстве. Обладатели второго и четвертого места «Оренбург» и «Алания» не смогут продолжить игру на другом уровне. Оба клуба не получили лицензии.

В рамках Кубка России самарские спортсмены не смогли обыграть московский "Локомотив". Матч, который проходил 12 мая в Нижнем Новгороде, завершился поражением хозяев поля со счетом 3:1.