Разработка американских ученых избавит собак от запаха изо рта

Финикс, 15 мая. Неприятный запах из пасти собак может доставлять их владельцам определенные неудобства. Решение проблемы предложили ученые из Университета Аризоны.

Зубные пасты и специальные жевательные лакомства не всегда эффективно борются с запахом изо рта. Экспертам удалось создать бактерии, устраняющие запах за два часа. Соавтор разработки Эрик Лайонс надеется, что в дальнейшем средство можно будет добавить в еду и средства по уходу за питомцами.

В ходе работы специалисты выделили 20 безвредных бактерий в полости рта собак и модифицировали их при помощи ферментов приятных запахов. Изобретение подтвердило свою эффективность в ходе практических проверок. Ученые запустили стартап и работают над методами расширения новой технологии.