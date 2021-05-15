В Краснодарском крае задержана женщина по подозрению в убийстве знакомого

Краснодар, 15 мая. Полиция Кореновского района задержала 30-летнюю местную жительницу по подозрению в убийстве.

По информации следствия, мужчина пришел в гости к подозреваемой и через некоторое время между ними произошла бытовая ссора, сообщает источник ФАН. Во время конфликта женщина нанесла гостю смертельный удар в область грудной клетки.

Подозреваемая сама сообщила в следственные органы о произошедшем и вызвала скорую помощь. Прибывшие медики лишь констатировали смерть мужчины, которая наступила в результате ножевого удара. Подозреваемая в настоящее время задержана сотрудниками правопорядка. По данному инциденту назначены следственные действия и судебно-медицинская экспертиза.

Женщина воткнула нож по самую рукоятку в задний проход любимому мужчине в ЯНАО, сообщал ранее ФАН. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении злоумышленницы.