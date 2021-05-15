Мастерская GTO Engineering озвучила технические характеристики Squalo 2023

Лондон, 15 мая. Британское автомобильное ателье представило общественности спецификации спорткара, который должен выйти в 2023 году.

Спортивный автомобиль GTO Engineering Squalo, разрабатываемый в Великобритании мастерской, специализирующейся на тюнинге классических Ferrari, должен выйти в свет в 2023 году. Представители компании поделились особенностями устройства автомобиля. Об этом пишет Car.ru.

Как заявляют в GTO Engineering, образцом для подражания при создании собственной модели была Ferrari 250 GTO. Стало известно, что на автомобиль будет установлен безнаддувный 4,0-литровый двигатель V12, способный разгоняться до 10 000 об/мин. Масса машины должна уменьшиться на 165 кг, а ее мощность составит 460 л. с.

Движок, который разрабатывают в мастерской, будет карбюраторным, при этом его разместят за шасси для того, чтобы эффективнее организовать распределение веса по автомобилю. Конечная масса спорткара должна составить меньше тонны.

Инженеры Ferrari также не стоят на месте. Сейчас в компании занимаются созданием первого в истории бренда спортивного автомобиля с электрической силовой установкой.