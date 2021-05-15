«Газпром» намерен увеличить мощности газохранилищ до нового максимума

Москва, 15 мая. «Газпром» к предстоящему отопительному сезону нарастит мощности подземных газовых хранилищ (ПХГ) в России до новых рекордных уровней. Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно данным, оперативный резерв ПХГ будет не менее 72,6 млрд кубометров. Потенциальная максимальная суточная производительность составит 847,9 млн кубометров, сообщили в «Газпроме».

Более того, в ПХГ на территории Белоруссии «Газпром» готовится создать оперативный резерв голубого топлива в объеме 1,09 млрд кубометров, а в хранилищах на территории Армении — 0,096 млрд кубов.

Экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в 2020 году увеличился, несмотря на спровоцированный пандемией кризис. Такие данные содержатся в итоговом годовом отчете Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL).