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15:41
Политика
Володин напомнил, какую роль Александр Невский сыграл в развитии России
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Общество
Психолог объяснила, как люди становятся шопоголиками
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Российские флаги в Банги: после премьеры «Туриста» в ЦАР прошла массовая акция
15:39
Весь мир
В Аргентине зреет политический раскол после заявления МИД о ситуации в Секторе газа
15:36
Экономика
Эксперт Ферапонтов рассказал, как заработать несколько миллионов за десять лет
15:34
Политика
Киев ответил на слова Путина о превращении Украины в антипод России
15:33
Армия
Израиль ракетным ударом разрушил 11-этажное здание в секторе Газа
15:25
Армия
Уникальные подводные автоматы РФ заинтересовали зарубежных экспертов
15:24
Шоу-бизнес
Невестка Валерии рассказала, как справилась с послеродовой депрессией
15:23
Происшествия
Суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела об избиении в ярославской колонии
15:22
Происшествия
СК на транспорте начал проверку после схода вагонов с рельсов под Самарой
15:21
Общество
Депутаты из Самары предложили сократить срок ожидания при зачислении в школы
15:21
Политика
Захарова заявила о неспособности Чехии расследовать инцидент во Врбетице
15:20
Армия
Sohu: российский бомбардировщик-невидимка ПАК ДА доставит США массу неприятностей
15:19
Общество
Вакцинация «Спутником V» стартовала на Сейшельских Островах
15:18
Экономика
Бизнесмен Илон Маск начал сотрудничать с разработчиками Dogecoin
15:18
Спорт
«Крылья Советов» установили два новых рекорда ФНЛ
15:16
Общество
Разработка американских ученых избавит собак от запаха изо рта
15:16
Происшествия
В Краснодарском крае задержана женщина по подозрению в убийстве знакомого
15:15
Экономика
Мастерская GTO Engineering озвучила технические характеристики Squalo 2023
Все новости

«Газпром» намерен увеличить мощности газохранилищ до нового максимума

Экономика
«Газпром» намерен увеличить мощности газохранилищ до нового максимума
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 мая. «Газпром» к предстоящему отопительному сезону нарастит мощности подземных газовых хранилищ (ПХГ) в России до новых рекордных уровней. Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно данным, оперативный резерв ПХГ будет не менее 72,6 млрд кубометров. Потенциальная максимальная суточная производительность составит 847,9 млн кубометров, сообщили в «Газпроме».

Более того, в ПХГ на территории Белоруссии «Газпром» готовится создать оперативный резерв голубого топлива в объеме 1,09 млрд кубометров, а в хранилищах на территории Армении — 0,096 млрд кубов.

Экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в 2020 году увеличился, несмотря на спровоцированный пандемией кризис. Такие данные содержатся в итоговом годовом отчете Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL).

Газпром пхг газохранилища
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Все новости / Экономика / «Газпром» намерен увеличить мощности газохранилищ до нового максимума
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