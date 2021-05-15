Дочь Леонида Якубовича похвасталась фото с отдыха в Эмиратах

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
15 мая 15:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:40
Весь мир
Российские флаги в Банги: после премьеры «Туриста» в ЦАР прошла массовая акция
15:39
Весь мир
В Аргентине зреет политический раскол после заявления МИД о ситуации в Секторе газа
15:36
Экономика
Эксперт Ферапонтов рассказал, как заработать несколько миллионов за десять лет
15:34
Политика
Киев ответил на слова Путина о превращении Украины в антипод России
15:33
Армия
Израиль ракетным ударом разрушил 11-этажное здание в секторе Газа
15:25
Армия
Уникальные подводные автоматы РФ заинтересовали зарубежных экспертов
15:24
Шоу-бизнес
Невестка Валерии рассказала, как справилась с послеродовой депрессией
15:23
Происшествия
Суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела об избиении в ярославской колонии
15:22
Происшествия
СК на транспорте начал проверку после схода вагонов с рельсов под Самарой
15:21
Общество
Депутаты из Самары предложили сократить срок ожидания при зачислении в школы
15:21
Политика
Захарова заявила о неспособности Чехии расследовать инцидент во Врбетице
15:20
Армия
Sohu: российский бомбардировщик-невидимка ПАК ДА доставит США массу неприятностей
15:19
Общество
Вакцинация «Спутником V» стартовала на Сейшельских Островах
15:18
Экономика
Бизнесмен Илон Маск начал сотрудничать с разработчиками Dogecoin
15:18
Спорт
«Крылья Советов» установили два новых рекорда ФНЛ
15:16
Общество
Разработка американских ученых избавит собак от запаха изо рта
15:16
Происшествия
В Краснодарском крае задержана женщина по подозрению в убийстве знакомого
15:15
Экономика
Мастерская GTO Engineering озвучила технические характеристики Squalo 2023
15:14
Происшествия
В УВД на транспорте не подтвердили информацию о «минировании» вокзалов в Москве
15:14
Происшествия
Ландшафтный пожар уничтожил 2,5 га в Кирзинском заказнике
Все новости
15 мая 15:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:40
Весь мир
Российские флаги в Банги: после премьеры «Туриста» в ЦАР прошла массовая акция
15:39
Весь мир
В Аргентине зреет политический раскол после заявления МИД о ситуации в Секторе газа
15:36
Экономика
Эксперт Ферапонтов рассказал, как заработать несколько миллионов за десять лет
15:34
Политика
Киев ответил на слова Путина о превращении Украины в антипод России
15:33
Армия
Израиль ракетным ударом разрушил 11-этажное здание в секторе Газа
15:25
Армия
Уникальные подводные автоматы РФ заинтересовали зарубежных экспертов
15:24
Шоу-бизнес
Невестка Валерии рассказала, как справилась с послеродовой депрессией
15:23
Происшествия
Суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела об избиении в ярославской колонии
15:22
Происшествия
СК на транспорте начал проверку после схода вагонов с рельсов под Самарой
15:21
Общество
Депутаты из Самары предложили сократить срок ожидания при зачислении в школы
15:21
Политика
Захарова заявила о неспособности Чехии расследовать инцидент во Врбетице
15:20
Армия
Sohu: российский бомбардировщик-невидимка ПАК ДА доставит США массу неприятностей
15:19
Общество
Вакцинация «Спутником V» стартовала на Сейшельских Островах
15:18
Экономика
Бизнесмен Илон Маск начал сотрудничать с разработчиками Dogecoin
15:18
Спорт
«Крылья Советов» установили два новых рекорда ФНЛ
15:16
Общество
Разработка американских ученых избавит собак от запаха изо рта
15:16
Происшествия
В Краснодарском крае задержана женщина по подозрению в убийстве знакомого
15:15
Экономика
Мастерская GTO Engineering озвучила технические характеристики Squalo 2023
15:14
Происшествия
В УВД на транспорте не подтвердили информацию о «минировании» вокзалов в Москве
15:14
Происшествия
Ландшафтный пожар уничтожил 2,5 га в Кирзинском заказнике
Все новости

Дочь Леонида Якубовича похвасталась фото с отдыха в Эмиратах

Шоу-бизнес
Дочь Леонида Якубовича похвасталась фото с отдыха в Эмиратах
wikipedia.org  /  Dmitry Rozhkov

Дубай, 15 мая. Подтянутыми формами на пляже в ОАЭ похвасталась наследница шоумена и ведущего Леонида Якубовича Барбара Видо. Модель опубликовала целую серию фото с отпуска.

Снимки сделаны на фоне Дубая на песчаном пляже. Дочь Якубовича позирует в алом купальнике, поверх которого она накинула белую рубашку. На одном из снимков она повернулась спиной к камере, продемонстрировав подтянутые ягодицы. Без ложной скромности девушка назвала свою публикацию горячей, сообщает издание «Дни.ру».

«Осторожно, очень горячие фотки! Ну правда, на песке в жару стоять очень горячо», — подписала серию фото в Instagram Барбара Видо.

Фолловеры аккаунта модели с восторгом восприняли новую публикацию. Многие отметили, что за последнее время дочь ведущего шоу «Поле чудес» заметно похорошела.

«Фигура просто топчик. Выглядишь прекрасно»;

«Спасибо за предупреждение, а то я чуть не обожглась!»

«Уф, знойная красотка с шикарной фигурой», — отметили восторженные пользователи.

Несмотря на яркий образ, дочь Якубовича довольно серьезная девушка: учится в МГИМО на журналиста и не ходит на светские тусовки в отличие от многих ровесников. Однако почти все члены семьи Якубовича отличаются упорством и желанием добиваться своего.

Несколько недель назад ведущий «Поле чудес» рассказал, что его внучка Софья устроилась работать в сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». Получая всего 12 тысяч рублей в месяц она совершенно счастлива, рассказал Якубович.

поле чудес якубович видо
Комментировать
Самое популярное
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Армия 143950 13 мая 2021
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Общество 127529 13 мая 2021
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Армия 43615 13 мая 2021
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Армия 30947 14 мая 2021
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Общество 29216 14 мая 2021
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Все новости / Шоу-бизнес / Дочь Леонида Якубовича похвасталась фото с отдыха в Эмиратах
Рейтинг@Mail.ru