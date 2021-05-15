Дочь Леонида Якубовича похвасталась фото с отдыха в Эмиратах

Дубай, 15 мая. Подтянутыми формами на пляже в ОАЭ похвасталась наследница шоумена и ведущего Леонида Якубовича Барбара Видо. Модель опубликовала целую серию фото с отпуска.

Снимки сделаны на фоне Дубая на песчаном пляже. Дочь Якубовича позирует в алом купальнике, поверх которого она накинула белую рубашку. На одном из снимков она повернулась спиной к камере, продемонстрировав подтянутые ягодицы. Без ложной скромности девушка назвала свою публикацию горячей, сообщает издание «Дни.ру».

«Осторожно, очень горячие фотки! Ну правда, на песке в жару стоять очень горячо», — подписала серию фото в Instagram Барбара Видо.

Фолловеры аккаунта модели с восторгом восприняли новую публикацию. Многие отметили, что за последнее время дочь ведущего шоу «Поле чудес» заметно похорошела.

«Фигура просто топчик. Выглядишь прекрасно»; «Спасибо за предупреждение, а то я чуть не обожглась!» «Уф, знойная красотка с шикарной фигурой», — отметили восторженные пользователи.

Несмотря на яркий образ, дочь Якубовича довольно серьезная девушка: учится в МГИМО на журналиста и не ходит на светские тусовки в отличие от многих ровесников. Однако почти все члены семьи Якубовича отличаются упорством и желанием добиваться своего.

Несколько недель назад ведущий «Поле чудес» рассказал, что его внучка Софья устроилась работать в сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». Получая всего 12 тысяч рублей в месяц она совершенно счастлива, рассказал Якубович.