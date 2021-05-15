Цены на газ в Европе достигли максимумов сентября 2018 года

Москва, 15 мая. Спотовая стоимость газа в Европе достигла максимума с 26 сентября 2018 года. Цена топлива в нидерландском хабе TTF выросла до 342 долларов за тысячу кубометров.

Средняя цена контракта «на день вперед» на TTF с начала 2021 года составила 246 долларов за тысячу кубометров. В бюджет «Газпрома» на 2021 год заложена средняя экспортная цена голубого топлива в страны дальнего зарубежья в 170 долларов за тысячу кубометров. Основная часть продаж компании в Европе сейчас осуществляется по спотовым индексам разного временного базиса.

Накануне Правительство России утвердило план по модернизации газовой и нефтяной отраслей до 2035 года. Документы, подписанные премьер-министром Михаилом Мишустиным, нацелены на улучшение финансовых показателей отраслей и создание необходимых предпосылок для их дальнейшего развития.