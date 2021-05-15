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15 мая 15:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:40
Весь мир
Российские флаги в Банги: после премьеры «Туриста» в ЦАР прошла массовая акция
15:39
Весь мир
В Аргентине зреет политический раскол после заявления МИД о ситуации в Секторе газа
15:36
Экономика
Эксперт Ферапонтов рассказал, как заработать несколько миллионов за десять лет
15:34
Политика
Киев ответил на слова Путина о превращении Украины в антипод России
15:33
Армия
Израиль ракетным ударом разрушил 11-этажное здание в секторе Газа
15:25
Армия
Уникальные подводные автоматы РФ заинтересовали зарубежных экспертов
15:24
Шоу-бизнес
Невестка Валерии рассказала, как справилась с послеродовой депрессией
15:23
Происшествия
Суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела об избиении в ярославской колонии
15:22
Происшествия
СК на транспорте начал проверку после схода вагонов с рельсов под Самарой
15:21
Общество
Депутаты из Самары предложили сократить срок ожидания при зачислении в школы
15:21
Политика
Захарова заявила о неспособности Чехии расследовать инцидент во Врбетице
15:20
Армия
Sohu: российский бомбардировщик-невидимка ПАК ДА доставит США массу неприятностей
15:19
Общество
Вакцинация «Спутником V» стартовала на Сейшельских Островах
15:18
Экономика
Бизнесмен Илон Маск начал сотрудничать с разработчиками Dogecoin
15:18
Спорт
«Крылья Советов» установили два новых рекорда ФНЛ
15:16
Общество
Разработка американских ученых избавит собак от запаха изо рта
15:16
Происшествия
В Краснодарском крае задержана женщина по подозрению в убийстве знакомого
15:15
Экономика
Мастерская GTO Engineering озвучила технические характеристики Squalo 2023
15:14
Происшествия
В УВД на транспорте не подтвердили информацию о «минировании» вокзалов в Москве
15:14
Происшествия
Ландшафтный пожар уничтожил 2,5 га в Кирзинском заказнике
Все новости

Цены на газ в Европе достигли максимумов сентября 2018 года

Экономика
Цены на газ в Европе достигли максимумов сентября 2018 года
gov39.ru  /  Пресс-служба администрации правительства Калининградской области

Москва, 15 мая. Спотовая стоимость газа в Европе достигла максимума с 26 сентября 2018 года. Цена топлива в нидерландском хабе TTF выросла до 342 долларов за тысячу кубометров.

Средняя цена контракта «на день вперед» на TTF с начала 2021 года составила 246 долларов за тысячу кубометров. В бюджет «Газпрома» на 2021 год заложена средняя экспортная цена голубого топлива в страны дальнего зарубежья в 170 долларов за тысячу кубометров. Основная часть продаж компании в Европе сейчас осуществляется по спотовым индексам разного временного базиса.

Накануне Правительство России утвердило план по модернизации газовой и нефтяной отраслей до 2035 года. Документы, подписанные премьер-министром Михаилом Мишустиным, нацелены на улучшение финансовых показателей отраслей и создание необходимых предпосылок для их дальнейшего развития.

Газпром газ европа
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