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15 мая 15:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:40
Весь мир
Российские флаги в Банги: после премьеры «Туриста» в ЦАР прошла массовая акция
15:39
Весь мир
В Аргентине зреет политический раскол после заявления МИД о ситуации в Секторе газа
15:36
Экономика
Эксперт Ферапонтов рассказал, как заработать несколько миллионов за десять лет
15:34
Политика
Киев ответил на слова Путина о превращении Украины в антипод России
15:33
Армия
Израиль ракетным ударом разрушил 11-этажное здание в секторе Газа
15:25
Армия
Уникальные подводные автоматы РФ заинтересовали зарубежных экспертов
15:24
Шоу-бизнес
Невестка Валерии рассказала, как справилась с послеродовой депрессией
15:23
Происшествия
Суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела об избиении в ярославской колонии
15:22
Происшествия
СК на транспорте начал проверку после схода вагонов с рельсов под Самарой
15:21
Общество
Депутаты из Самары предложили сократить срок ожидания при зачислении в школы
15:21
Политика
Захарова заявила о неспособности Чехии расследовать инцидент во Врбетице
15:20
Армия
Sohu: российский бомбардировщик-невидимка ПАК ДА доставит США массу неприятностей
15:19
Общество
Вакцинация «Спутником V» стартовала на Сейшельских Островах
15:18
Экономика
Бизнесмен Илон Маск начал сотрудничать с разработчиками Dogecoin
15:18
Спорт
«Крылья Советов» установили два новых рекорда ФНЛ
15:16
Общество
Разработка американских ученых избавит собак от запаха изо рта
15:16
Происшествия
В Краснодарском крае задержана женщина по подозрению в убийстве знакомого
15:15
Экономика
Мастерская GTO Engineering озвучила технические характеристики Squalo 2023
15:14
Происшествия
В УВД на транспорте не подтвердили информацию о «минировании» вокзалов в Москве
15:14
Происшествия
Ландшафтный пожар уничтожил 2,5 га в Кирзинском заказнике
Все новости

Николай Басков заинтриговал фанатов чувственным кадром с неизвестной брюнеткой

Шоу-бизнес
Николай Басков заинтриговал фанатов чувственным кадром с неизвестной брюнеткой
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 15 мая. Популярный российский исполнитель Николай Басков опубликовал чувственную фотографию, на которой позирует в объятиях неизвестной девушки с темными волосами.

Красочный снимок появился в официальном аккаунте «натурального блондина» в Instagram. Артист загадочно подписал кадр, на котором стоит, обнимаясь с длинноволосой брюнеткой, на берегу моря.

«Я тону. Иду в твоих объятиях ко дну. Ко дну. Я ищу. Твое сияние найду. Найду», — подписал снимок Басков.

Поклонники предположили, что их кумир пытается скрыть правду о своем романе с неизвестной моделью. Хотя большинство уверены, что таким образом популярный исполнитель решил анонсировать выход предстоящего клипа.

«Очень чувственная фотография. Скажите, вас связывают какие-то отношения с этой красоткой? Хотелось бы верить, что вы вскоре обретете свое счастье»;

«Бесподобно красивый кадр из клипа «Забывай». Чувствую, что премьера этого клипа доведет до слез каждого из нас... Но побьет высшие рекорды в музыкальных чартах. С нетерпением ждем. Сердечное спасибо вам за такую нежность и романтику, что дарите вы нам. Прекрасного вам настроения и выходных. Вы самый лучший»;

«Вы от нас скрываете роман? Девушка-то красивая, чего теряетесь?» — прокомментировали заинтригованные фанаты фотографию.

Предположительно, новый клип артиста будет снят на песню «Забывай». О дате премьеры музыкант ничего не сообщал, и поклонникам остается лишь ждать, когда это произойдет.

Несколько недель назад Басков трогательно поздравил свою коллегу, примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву с 72-летием. В честь праздника исполнитель опубликовал трогательное селфи.

басков клип певец
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