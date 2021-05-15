Николай Басков заинтриговал фанатов чувственным кадром с неизвестной брюнеткой

Москва, 15 мая. Популярный российский исполнитель Николай Басков опубликовал чувственную фотографию, на которой позирует в объятиях неизвестной девушки с темными волосами.

Красочный снимок появился в официальном аккаунте «натурального блондина» в Instagram. Артист загадочно подписал кадр, на котором стоит, обнимаясь с длинноволосой брюнеткой, на берегу моря.

«Я тону. Иду в твоих объятиях ко дну. Ко дну. Я ищу. Твое сияние найду. Найду», — подписал снимок Басков.

Поклонники предположили, что их кумир пытается скрыть правду о своем романе с неизвестной моделью. Хотя большинство уверены, что таким образом популярный исполнитель решил анонсировать выход предстоящего клипа.

«Очень чувственная фотография. Скажите, вас связывают какие-то отношения с этой красоткой? Хотелось бы верить, что вы вскоре обретете свое счастье»; «Бесподобно красивый кадр из клипа «Забывай». Чувствую, что премьера этого клипа доведет до слез каждого из нас... Но побьет высшие рекорды в музыкальных чартах. С нетерпением ждем. Сердечное спасибо вам за такую нежность и романтику, что дарите вы нам. Прекрасного вам настроения и выходных. Вы самый лучший»; «Вы от нас скрываете роман? Девушка-то красивая, чего теряетесь?» — прокомментировали заинтригованные фанаты фотографию.

Предположительно, новый клип артиста будет снят на песню «Забывай». О дате премьеры музыкант ничего не сообщал, и поклонникам остается лишь ждать, когда это произойдет.

Несколько недель назад Басков трогательно поздравил свою коллегу, примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву с 72-летием. В честь праздника исполнитель опубликовал трогательное селфи.