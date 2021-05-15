В МЧС назвали примерные сроки по восстановлению подачи воды в дома под Смоленском

Смоленск, 15 мая. Источник в экстренных службах сообщил ФАН, что подача воды для жителей Смоленской области восстановится в ближайшее время.

Коммунальная авария произошла в Вязьме. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, чтобы ликвидировать последствия прорыва. Источник в МЧС подтвердил, что авария действительно произошла в Вязьме. Без воды остались более 4000 домов, в которых проживают почти 55 тысяч человек.

Организовывается подвоз воды. По предварительным данным, подача воды начнется до 22:00 по местному времени. В ремонте задействованы 12 человек и пять единиц техники.

Информация об аварии на коммунальной сети появилась в 10:45 по московскому времени, писал ФАН.