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16 мая 08:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
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Технологии
Компания Minisforum разработает маленький игровой ПК
08:19
Общество
Должники смогут сохранить доход не менее прожиточного минимума
08:15
Наука
Компания SpaceX отправила на орбиту ракету с 52 спутниками Starlink
08:13
Шоу-бизнес
В Mirror вспомнили воссоединившиеся после расставания звездные пары
08:07
Происшествия
Полицейские спасли заблудившуюся в лесу в Прикамье пенсионерку
08:05
Политика
Глава Пентагона в беседе с израильским коллегой осудил действия ХАМАС
08:00
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ВВС США дают еще один шанс бомбардировщикам B-1B Lancer
08:00
Политика
Политолог Корнилов назвал цели украинских «кибервойск»
07:55
Происшествия
Серия взрывов полностью обесточила город Газа
07:53
Происшествия
Фура вылетела с дороги и слетела в кювет в Гатчинском районе
07:50
Шоу-бизнес
Джон Траволта и Брюс Уиллис снимутся в одном фильме впервые за 27 лет
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Экс-пилот США считает НЛО угрозой безопасности
07:47
Общество
Названы лучшие кроссоверы для офисных карьеристов
07:41
Общество
Врачи признали молочный шоколад бесполезным при снижении давления
07:39
Общество
Эндокринолог назвала предвещающие инвалидность симптомы
07:16
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Японии
07:15
Общество
Участники Евровидения оценили песню Манижи для конкурса
07:06
Общество
Индия приняла вторую поставку российской вакцины «Спутник V»
07:01
Общество
Врач Мясников предостерег россиян от ошибки при измерении давления
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Политолог Корнилов назвал цели украинских «кибервойск»

Политика
Политолог Корнилов назвал цели украинских «кибервойск»
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

При всех минусах Украины и развале ее экономики, науки и образования, IT-сектор там развит не хуже, чем в России. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал журналистам, что в стране в скором времени должны появиться кибервойска. Соответствующий указ, по его словам, в ближайшее время должен подписать президент Владимир Зеленский.

«Три дня члены совета обсуждали это на своем форуме по безопасности, который на этой неделе проходил, — заметил Корнилов. — Все их выступления свелись к тому, что вот, мол, «вступление в НАТО нам пока не светит из-за блокирующей позиции ряда неразумных стран Европы», поэтому «уметь отбиваться от России мы должны хотя бы в киберпространстве» — с помощью «дезинформации», что характерно».

Политолог добавил, что Зеленский презентовал на форуме целый «дезинформационный центр», а также «кибервойска».

«Чем они будут заниматься? Что же, сами они говорят о противодействии российским кибератакам, — заметил эксперт. — Однако всем нам отлично понятно, что они будут устраивать их сами. К подобным инициативам надо относиться серьезно, ведь мы понимаем, что за ними стоят западные спецслужбы».

Политолог Корнилов назвал цели украинских «кибервойск»
Федеральное агентство новостей  / 

Что же касается «Центра дезинформации» (собеседник ФАН подчеркнул, что так его называет сам президент Украины), то он, по словам Корнилова, вообще, был создан по просьбе британской разведки МИ-6.

«И мы видим, кого назначил Зеленский руководить этой структурой: девушку, чья единственная заслуга — это благодарность от ФБР «за сотрудничество», — заметил политолог. — Ну и учитывая тот факт, что источники финансирования «Центра» никак не афишируются, можно сделать вывод, что деньги ему выделяет отнюдь не украинское государство».

Эксперт предположил, что «кибервойска» займутся диверсиями в Сети, которые затем будут представляться «дезинформационным центром» в качестве результатов «труда» легендарных «российских хакеров». По его мнению, на Украине хватает кадров для такой деятельности.

«Украинские хакеры по своему уровню ничем не хуже наших, — заметил собеседник ФАН. — При всех минусах этой страны и развале ее экономики, науки и образования, IT-сектор там вполне нормально развивался».

сша украина нато зеленский данилов ми-6 кибервойска
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Все новости / Политика / Политолог Корнилов назвал цели украинских «кибервойск»
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