Политолог Корнилов назвал цели украинских «кибервойск»

При всех минусах Украины и развале ее экономики, науки и образования, IT-сектор там развит не хуже, чем в России. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал журналистам, что в стране в скором времени должны появиться кибервойска. Соответствующий указ, по его словам, в ближайшее время должен подписать президент Владимир Зеленский.

«Три дня члены совета обсуждали это на своем форуме по безопасности, который на этой неделе проходил, — заметил Корнилов. — Все их выступления свелись к тому, что вот, мол, «вступление в НАТО нам пока не светит из-за блокирующей позиции ряда неразумных стран Европы», поэтому «уметь отбиваться от России мы должны хотя бы в киберпространстве» — с помощью «дезинформации», что характерно».

Политолог добавил, что Зеленский презентовал на форуме целый «дезинформационный центр», а также «кибервойска».

«Чем они будут заниматься? Что же, сами они говорят о противодействии российским кибератакам, — заметил эксперт. — Однако всем нам отлично понятно, что они будут устраивать их сами. К подобным инициативам надо относиться серьезно, ведь мы понимаем, что за ними стоят западные спецслужбы».

Федеральное агентство новостей /

Что же касается «Центра дезинформации» (собеседник ФАН подчеркнул, что так его называет сам президент Украины), то он, по словам Корнилова, вообще, был создан по просьбе британской разведки МИ-6.

«И мы видим, кого назначил Зеленский руководить этой структурой: девушку, чья единственная заслуга — это благодарность от ФБР «за сотрудничество», — заметил политолог. — Ну и учитывая тот факт, что источники финансирования «Центра» никак не афишируются, можно сделать вывод, что деньги ему выделяет отнюдь не украинское государство».

Эксперт предположил, что «кибервойска» займутся диверсиями в Сети, которые затем будут представляться «дезинформационным центром» в качестве результатов «труда» легендарных «российских хакеров». По его мнению, на Украине хватает кадров для такой деятельности.