Политолог Корнилов назвал цели украинских «кибервойск»

При всех минусах Украины и развале ее экономики, науки и образования, IT-сектор там развит не хуже, чем в России. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал журналистам, что в стране в скором времени должны появиться кибервойска. Соответствующий указ, по его словам, в ближайшее время должен подписать президент Владимир Зеленский.
«Три дня члены совета обсуждали это на своем форуме по безопасности, который на этой неделе проходил, — заметил Корнилов. — Все их выступления свелись к тому, что вот, мол, «вступление в НАТО нам пока не светит из-за блокирующей позиции ряда неразумных стран Европы», поэтому «уметь отбиваться от России мы должны хотя бы в киберпространстве» — с помощью «дезинформации», что характерно».
Политолог добавил, что Зеленский презентовал на форуме целый «дезинформационный центр», а также «кибервойска».
«Чем они будут заниматься? Что же, сами они говорят о противодействии российским кибератакам, — заметил эксперт. — Однако всем нам отлично понятно, что они будут устраивать их сами. К подобным инициативам надо относиться серьезно, ведь мы понимаем, что за ними стоят западные спецслужбы».
Что же касается «Центра дезинформации» (собеседник ФАН подчеркнул, что так его называет сам президент Украины), то он, по словам Корнилова, вообще, был создан по просьбе британской разведки МИ-6.
«И мы видим, кого назначил Зеленский руководить этой структурой: девушку, чья единственная заслуга — это благодарность от ФБР «за сотрудничество», — заметил политолог. — Ну и учитывая тот факт, что источники финансирования «Центра» никак не афишируются, можно сделать вывод, что деньги ему выделяет отнюдь не украинское государство».
Эксперт предположил, что «кибервойска» займутся диверсиями в Сети, которые затем будут представляться «дезинформационным центром» в качестве результатов «труда» легендарных «российских хакеров». По его мнению, на Украине хватает кадров для такой деятельности.
«Украинские хакеры по своему уровню ничем не хуже наших, — заметил собеседник ФАН. — При всех минусах этой страны и развале ее экономики, науки и образования, IT-сектор там вполне нормально развивался».