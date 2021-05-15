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15 мая 17:11
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новостей
17:10
Общество
Спасенный петербуржцами нерпенок Моторчик восстанавливается в изоляторе
17:08
Общество
Врачи перечислили наиболее полезные для давления фрукты и ягоды
17:05
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина отказалась давать дочери деньги на пластику груди
17:05
Весь мир
Губернатор Флориды запретил местным властям устанавливать правила ношения оружия
17:02
Общество
Упавшие из-за непогоды деревья ограничили движение трамваев в Москве
17:01
Происшествия
Трехлетняя девочка попала под колеса иномарки в Екатеринбурге
17:00
Общество
Глава Альянса турагентств Наталия Осипова: Российские туристы могут лететь в Мексику
17:00
Видео
Демонстрационные полеты «Стрижей» и «Русских витязей» прошли в Кубинке
16:59
Происшествия
Житель Мордовии попал под пассажирский поезд
16:58
Общество
Ревматолог рассказал о страданиях, которые испытывают переболевшие коронавирусом пациенты
16:58
Общество
Московский метрополитен анонсировал проведение парада поездов
16:51
Происшествия
«Черные от сажи подоконники»: прокуратура проверяет Владивостокский морской порт
16:51
Армия
EurAsian Times: продажа военной техники Мьянме поможет России выйти на рынок БПЛА
16:50
Шоу-бизнес
Певица Лолита Милявская рассказала о пережитых домогательствах
16:48
Общество
Игорь Ашманов: Я не верю в то, что следует ждать оттока пользователей из WhatsApp
16:47
Экономика
Эксперты рынка жилья объяснили риски покупки апартаментов
16:46
Общество
Татьяна Тарасова рассказала о своем состоянии после операции на позвоночнике
16:45
Экономика
Бренд Weltmeister выпустит свой первый седан
16:45
Общество
«Крылья Советов» «затроллили» фанатов «Локомотива» и запустили самолетики на трибуну
16:44
Экономика
Аналитики оценили осведомленность МСП о новой кредитной программе
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Глава Верховного суда Ирана подал заявку на участие в президентских выборах

Весь мир
Глава Верховного суда Ирана подал заявку на участие в президентских выборах
Pr Scr wikipedia.org  / 

Тегеран, 15 мая. Председатель Верховного суда Ирана Ибрагим Раиси зарегистрировался для участия в президентских выборах в стране. По словам чиновника, он намерен участвовать в президентской гонке, чтобы «добиться изменений и неустанно бороться с нищетой, коррупцией и дискриминацией».

В марте 2019 году Раиси был назначен Высшим руководителем исламской республики аятоллой Али Хаменеи главой судебной власти. Он также является одной из самых влиятельных политических фигур Ирана и вероятным преемником Хаменеи.

Шестидесятилетний Раиси уже баллотировался на пост президента в 2017 году, проиграв действующему главе исполнительной власти Хасану Роухани. Тогда консервативный политик получил около 15,7 миллиона голосов (38,3%). Он не поздравил Роухани с победой на выборах и попросил Совет стражей разобраться с «нарушениями закона» до и во время выборов, предоставив 100 страниц сопутствующей документации.

Судьбоносные выборы

Прием заявок для участия в президентских выборах в Иране проходит в непростое для страны время. Экономика республики переживает серьезные последствия пандемии коронавируса и санкций, введенных администрацией экс-президента США Дональда Трампа. Кроме того, предвыборная активность в Иране проходит на фоне напряженных переговоров по ядерной сделке.

Выборы состоятся 18 июня. Заявку для выдвижения своей кандидатуры необходимо было подать до 18:00 (16:30 по московскому времени) 15 мая. Совет стражей конституции Ирана отберет кандидатов и объявит окончательный список к 27 мая, а уже на следующий день начнется 20-дневная предвыборная кампания. Шесть из двенадцати членов Совета стражей выбираются лично Али Хаменеи.

В день голосования также будут избираться члены Совета экспертов и городских советов по всей стране. Как сообщил глава избиркома Ирана, более 59 миллионов граждан страны смогут проголосовать на грядущих выборах.

Нынешний президент Хасан Роухани не может участвовать в президентской гонке, так как уже занимал пост президента в течение двух сроков подряд. Кандидатом может стать гражданин страны не младше 40 и не старше 75 лет. В его биографии должен быть опыт работы не менее четырех лет на политической, административной, военной или академической должности. По данным избирательных чиновников, более 300 человек подали свою заявку для участия в выборах.

Среди наиболее известных зарегистрировавшихся кандидатов отмечают Махмуда Ахмадинежада, уже занимавшего пост главы исполнительной власти с 2005 по 2013 годы. Политик имеет достаточно много сторонников в стране и известен своими ярыми антиизраильскими взглядами и критикой Вашингтона. Ахмадинежад отметил, что хочет вновь стать президентом, учитывая «ситуацию в стране и необходимость революции в управлении государством».

Кроме того, другим соперником может стать бывший спикер парламента и нынешний советник Высшего руководителя Ирана Али Лариджани, который также зарегистрировал свою кандидатуру 15 мая. Он надеется заручиться поддержкой сторонников как умеренных, так и консервативных взглядов. Его регистрацию транслировали по государственному телевидению. Лариджани тоже баллотируется не впервые — он участвовал в выборах 2005 года.

В последний день регистрации кандидатов свою заявку для участия в выборах также подал действующий первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири.

Среди других потенциальных претендентов — бывший министр обороны Хусейн Дехган, бывший командир строительной базы «Хатам аль-Анбиа» Саид Мухаммад, бывший министр сельского хозяйства Садек Халилиан, вице-спикер парламента Амир Хусейн Казизаде, бывший министр нефти Ростам Гасеми, бывший министр спорта и молодежи Мухаммад Аббаси и многие другие видные деятели страны.

Президентские выборы в Иране проводятся раз в четыре года. Президент — второй человек в государстве после Верховного религиозного лидера. Он является гарантом конституции и главой исполнительной власти страны.

выборы иран
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