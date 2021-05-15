Глава Верховного суда Ирана подал заявку на участие в президентских выборах

Тегеран, 15 мая. Председатель Верховного суда Ирана Ибрагим Раиси зарегистрировался для участия в президентских выборах в стране. По словам чиновника, он намерен участвовать в президентской гонке, чтобы «добиться изменений и неустанно бороться с нищетой, коррупцией и дискриминацией».

رئیسی: من خود را رقیب فساد و ناکارآمدی می دانم؛ من رقیب جناح ها نیستم



حضور من در انتخابات به شکل مستقل است، حضورم نافی حضور دیگران نیست



دیدن وضعیت معیشت مردم، مساله بیکاری، گرانی، سفره مردم و وضعیت اقتصادی جامعه دغدغه جدی برای انسان ایجاد می‌کند#انتخابات_۱۴۰۰ pic.twitter.com/0CSl97OYFB — خبرگزاری تسنیم ???????? (@Tasnimnews_Fa) May 15, 2021

В марте 2019 году Раиси был назначен Высшим руководителем исламской республики аятоллой Али Хаменеи главой судебной власти. Он также является одной из самых влиятельных политических фигур Ирана и вероятным преемником Хаменеи.

Шестидесятилетний Раиси уже баллотировался на пост президента в 2017 году, проиграв действующему главе исполнительной власти Хасану Роухани. Тогда консервативный политик получил около 15,7 миллиона голосов (38,3%). Он не поздравил Роухани с победой на выборах и попросил Совет стражей разобраться с «нарушениями закона» до и во время выборов, предоставив 100 страниц сопутствующей документации.

Судьбоносные выборы

Прием заявок для участия в президентских выборах в Иране проходит в непростое для страны время. Экономика республики переживает серьезные последствия пандемии коронавируса и санкций, введенных администрацией экс-президента США Дональда Трампа. Кроме того, предвыборная активность в Иране проходит на фоне напряженных переговоров по ядерной сделке.

The registration of candidates for Iran's June 18 presidential election officially began and will continue for five days https://t.co/973hegAEXL — Al-Monitor (@AlMonitor) May 12, 2021

Выборы состоятся 18 июня. Заявку для выдвижения своей кандидатуры необходимо было подать до 18:00 (16:30 по московскому времени) 15 мая. Совет стражей конституции Ирана отберет кандидатов и объявит окончательный список к 27 мая, а уже на следующий день начнется 20-дневная предвыборная кампания. Шесть из двенадцати членов Совета стражей выбираются лично Али Хаменеи.

В день голосования также будут избираться члены Совета экспертов и городских советов по всей стране. Как сообщил глава избиркома Ирана, более 59 миллионов граждан страны смогут проголосовать на грядущих выборах.

Нынешний президент Хасан Роухани не может участвовать в президентской гонке, так как уже занимал пост президента в течение двух сроков подряд. Кандидатом может стать гражданин страны не младше 40 и не старше 75 лет. В его биографии должен быть опыт работы не менее четырех лет на политической, административной, военной или академической должности. По данным избирательных чиновников, более 300 человек подали свою заявку для участия в выборах.

Среди наиболее известных зарегистрировавшихся кандидатов отмечают Махмуда Ахмадинежада, уже занимавшего пост главы исполнительной власти с 2005 по 2013 годы. Политик имеет достаточно много сторонников в стране и известен своими ярыми антиизраильскими взглядами и критикой Вашингтона. Ахмадинежад отметил, что хочет вновь стать президентом, учитывая «ситуацию в стране и необходимость революции в управлении государством».

Iran’s former president Mahmoud Ahmadinejad puts his name forward as a candidate to succeed moderate Hassan Rouhani in next month’s elections https://t.co/vpBeHe2uW7 — TRT World (@trtworld) May 12, 2021

Кроме того, другим соперником может стать бывший спикер парламента и нынешний советник Высшего руководителя Ирана Али Лариджани, который также зарегистрировал свою кандидатуру 15 мая. Он надеется заручиться поддержкой сторонников как умеренных, так и консервативных взглядов. Его регистрацию транслировали по государственному телевидению. Лариджани тоже баллотируется не впервые — он участвовал в выборах 2005 года.

#علی_لاریجانی برای #انتخابات۱۴۰۰ ثبت نام کرد



علی لاریجانی مشاور مقام معظم رهبری دقایقی پیش با حضور در وزارت کشور برای شرکت در انتخابات ریاستٰ‌جمهوری ثبت نام کرد pic.twitter.com/K8vSMyOGmt — خبرآنلاين (@khabaronlinee) May 15, 2021

В последний день регистрации кандидатов свою заявку для участия в выборах также подал действующий первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири.

اسحاق جهانگیری ثبت‌نام کرد، «برای دموکراتیک کردن قدرت اختیار نداشتم»https://t.co/Ctv5gOhzC3 pic.twitter.com/QWl55ha0hm — Radio Zamaneh (@RadioZamaneh) May 15, 2021

Среди других потенциальных претендентов — бывший министр обороны Хусейн Дехган, бывший командир строительной базы «Хатам аль-Анбиа» Саид Мухаммад, бывший министр сельского хозяйства Садек Халилиан, вице-спикер парламента Амир Хусейн Казизаде, бывший министр нефти Ростам Гасеми, бывший министр спорта и молодежи Мухаммад Аббаси и многие другие видные деятели страны.

در دومین روز ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات ۱۴۰۰، به جز محمود احمدی‌نژاد، صادق خلیلیان، وزیر جهاد کشاورزی کابینه دهم، محمد عباسی، وزیر ورزش او و همچنین رستم قاسمی، وزیر نفت کابینه احمدی نژاد و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب رییس اول مجلس ایران ثبت‌نام کردند.https://t.co/aiBcVufvBD pic.twitter.com/Zf0poMfwnk — BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) May 12, 2021

Президентские выборы в Иране проводятся раз в четыре года. Президент — второй человек в государстве после Верховного религиозного лидера. Он является гарантом конституции и главой исполнительной власти страны.