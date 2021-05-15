Французские ученые объяснили, как пациенты с COVID-19 теряют обоняние

Париж, 15 мая. Процесс потери обоняния при заболевании коронавирусной инфекцией недавно описали ученые из Франции. Исследование проводилось в Институте Пастера и Парижском университете.

COVID-19 может поражать сенсорные нейроны, что приводит к воспалению эпителия и части нервной системы, поделились специалисты. Именно эти участки отвечают за распознавание запахов.

Среди некоторых пациентов с COVID-19 отсутствие восприятия запахов связано с длительным воспалением эпителия и присутствием частиц вируса в этих клетках. По словам французских медиков, нейроны лишаются обонятельных ресничек из-за коронавируса, что приводит к невозможности словить молекулы-раздражители.

Международная группа ученых не стала исключать возможность начала пандемии коронавируса из-за утечки, которая произошла в лаборатории. Как сообщалось ранее, сейчас существуют две версии возникновения пандемии.