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15 мая 15:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:40
Весь мир
Российские флаги в Банги: после премьеры «Туриста» в ЦАР прошла массовая акция
15:39
Весь мир
В Аргентине зреет политический раскол после заявления МИД о ситуации в Секторе газа
15:36
Экономика
Эксперт Ферапонтов рассказал, как заработать несколько миллионов за десять лет
15:34
Политика
Киев ответил на слова Путина о превращении Украины в антипод России
15:33
Армия
Израиль ракетным ударом разрушил 11-этажное здание в секторе Газа
15:25
Армия
Уникальные подводные автоматы РФ заинтересовали зарубежных экспертов
15:24
Шоу-бизнес
Невестка Валерии рассказала, как справилась с послеродовой депрессией
15:23
Происшествия
Суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела об избиении в ярославской колонии
15:22
Происшествия
СК на транспорте начал проверку после схода вагонов с рельсов под Самарой
15:21
Общество
Депутаты из Самары предложили сократить срок ожидания при зачислении в школы
15:21
Политика
Захарова заявила о неспособности Чехии расследовать инцидент во Врбетице
15:20
Армия
Sohu: российский бомбардировщик-невидимка ПАК ДА доставит США массу неприятностей
15:19
Общество
Вакцинация «Спутником V» стартовала на Сейшельских Островах
15:18
Экономика
Бизнесмен Илон Маск начал сотрудничать с разработчиками Dogecoin
15:18
Спорт
«Крылья Советов» установили два новых рекорда ФНЛ
15:16
Общество
Разработка американских ученых избавит собак от запаха изо рта
15:16
Происшествия
В Краснодарском крае задержана женщина по подозрению в убийстве знакомого
15:15
Экономика
Мастерская GTO Engineering озвучила технические характеристики Squalo 2023
15:14
Происшествия
В УВД на транспорте не подтвердили информацию о «минировании» вокзалов в Москве
15:14
Происшествия
Ландшафтный пожар уничтожил 2,5 га в Кирзинском заказнике
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Сын Наташи Королевой и Тарзана назвал три причины возвращения в Россию из Майами

Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой и Тарзана назвал три причины возвращения в Россию из Майами
instagram.com  /  @grek_grex

Москва, 15 мая. Архип Глушко, сын исполнительницы Наташи Королевой и танцора Сергея Глушко, переехал обратно в Россию из Майами и рассказал подписчикам о причинах возвращения на родину.

Глушко жил в солнечном Майами три года, но понял, что город ему не подходит. Сын именитой пары перечислил три причины, которые сподвигли его на переезд в Москву. Во-первых, в США другой менталитет. Во-вторых, климат Майами оказался невыносим для Глушко.

«Я не фанат постоянной влажности и 40-градусной жары круглый год», — пояснил он в посте в Instagram.

Также поводом для переезда послужила атмосфера города. Жизнь в курортном Майами идет очень медленно и скучно. Несмотря на вышеперечисленные факты, Глушко удалось завести множество друзей во Флориде.

Королева в общении с подписчиками ранее призналась, что всегда мечтала о сыне. После его дня рождения, который семья праздновала 19 февраля, певица ответила на вопрос пользователя Сети, почему они с Тарзаном не покупают ребенку квартиру. По словам звезды, у их сына будет собственное жилье, когда он сам сможет на него заработать.

майами королева тарзан
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Все новости / Шоу-бизнес / Сын Наташи Королевой и Тарзана назвал три причины возвращения в Россию из Майами
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