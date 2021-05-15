Сын Наташи Королевой и Тарзана назвал три причины возвращения в Россию из Майами

Москва, 15 мая. Архип Глушко, сын исполнительницы Наташи Королевой и танцора Сергея Глушко, переехал обратно в Россию из Майами и рассказал подписчикам о причинах возвращения на родину.

Глушко жил в солнечном Майами три года, но понял, что город ему не подходит. Сын именитой пары перечислил три причины, которые сподвигли его на переезд в Москву. Во-первых, в США другой менталитет. Во-вторых, климат Майами оказался невыносим для Глушко.

«Я не фанат постоянной влажности и 40-градусной жары круглый год», — пояснил он в посте в Instagram.

Также поводом для переезда послужила атмосфера города. Жизнь в курортном Майами идет очень медленно и скучно. Несмотря на вышеперечисленные факты, Глушко удалось завести множество друзей во Флориде.

Королева в общении с подписчиками ранее призналась, что всегда мечтала о сыне. После его дня рождения, который семья праздновала 19 февраля, певица ответила на вопрос пользователя Сети, почему они с Тарзаном не покупают ребенку квартиру. По словам звезды, у их сына будет собственное жилье, когда он сам сможет на него заработать.