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15 мая 15:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:39
Весь мир
В Аргентине зреет политический раскол после заявления МИД о ситуации в Секторе газа
15:36
Экономика
Эксперт Ферапонтов рассказал, как заработать несколько миллионов за десять лет
15:34
Политика
Киев ответил на слова Путина о превращении Украины в антипод России
15:33
Армия
Израиль ракетным ударом разрушил 11-этажное здание в секторе Газа
15:25
Армия
Уникальные подводные автоматы РФ заинтересовали зарубежных экспертов
15:24
Шоу-бизнес
Невестка Валерии рассказала, как справилась с послеродовой депрессией
15:23
Происшествия
Суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела об избиении в ярославской колонии
15:22
Происшествия
СК на транспорте начал проверку после схода вагонов с рельсов под Самарой
15:21
Общество
Депутаты из Самары предложили сократить срок ожидания при зачислении в школы
15:21
Политика
Захарова заявила о неспособности Чехии расследовать инцидент во Врбетице
15:20
Армия
Sohu: российский бомбардировщик-невидимка ПАК ДА доставит США массу неприятностей
15:19
Общество
Вакцинация «Спутником V» стартовала на Сейшельских Островах
15:18
Экономика
Бизнесмен Илон Маск начал сотрудничать с разработчиками Dogecoin
15:18
Спорт
«Крылья Советов» установили два новых рекорда ФНЛ
15:16
Общество
Разработка американских ученых избавит собак от запаха изо рта
15:16
Происшествия
В Краснодарском крае задержана женщина по подозрению в убийстве знакомого
15:15
Экономика
Мастерская GTO Engineering озвучила технические характеристики Squalo 2023
15:14
Происшествия
В УВД на транспорте не подтвердили информацию о «минировании» вокзалов в Москве
15:14
Происшествия
Ландшафтный пожар уничтожил 2,5 га в Кирзинском заказнике
15:12
Экономика
«Газпром» намерен увеличить мощности газохранилищ до нового максимума
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Дагестанский ЦУР возглавил экс-руководитель аппарата мэрии Дербента и Хасавюрта

Общество
Дагестанский ЦУР возглавил экс-руководитель аппарата мэрии Дербента и Хасавюрта
e-dag.ru  /  Правительство Республики Дагестан

Махачкала, 15 мая. Центр управления регионом (ЦУР) в Дагестане возглавил бывший руководитель аппарата администрации города Дербента Султан Абдуралимов. Об этом ФАН сообщили в самой организации.

«Да, он уже официально назначен руководителем ЦУР», — сказал представитель центра.

Султан Абдуралимов в разные годы работал корреспондентом федеральных и республиканских изданий, возглавлял пресс-службу регионального минпромторга. Также он занимал должности руководителя аппарата в мэрии города Хасавюрта и специалиста в управлении делопроизводства администрации главы и правительства Дагестана. В течение двух лет Абдуралимов возглавлял молодежное правительство республики, а также работал в ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск».

До Абдуралимова дагестанским ЦУРом руководил Владимир Деревянко, бывший до этого первым заместителем главы администрации республиканского правительства. Ранее ФАН сообщал, что Деревянко и его заместитель написали заявления об уходе по собственному желанию. Они уволились одновременно.

россия дагестан цур
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Все новости / Общество / Дагестанский ЦУР возглавил экс-руководитель аппарата мэрии Дербента и Хасавюрта
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