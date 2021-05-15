Дагестанский ЦУР возглавил экс-руководитель аппарата мэрии Дербента и Хасавюрта

Махачкала, 15 мая. Центр управления регионом (ЦУР) в Дагестане возглавил бывший руководитель аппарата администрации города Дербента Султан Абдуралимов. Об этом ФАН сообщили в самой организации.

«Да, он уже официально назначен руководителем ЦУР», — сказал представитель центра.

Султан Абдуралимов в разные годы работал корреспондентом федеральных и республиканских изданий, возглавлял пресс-службу регионального минпромторга. Также он занимал должности руководителя аппарата в мэрии города Хасавюрта и специалиста в управлении делопроизводства администрации главы и правительства Дагестана. В течение двух лет Абдуралимов возглавлял молодежное правительство республики, а также работал в ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск».

До Абдуралимова дагестанским ЦУРом руководил Владимир Деревянко, бывший до этого первым заместителем главы администрации республиканского правительства. Ранее ФАН сообщал, что Деревянко и его заместитель написали заявления об уходе по собственному желанию. Они уволились одновременно.