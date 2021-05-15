Пекин, 15 мая. Увеличение активности Японии около российских границ обернулось жестким ответом Москвы, отметили обозреватели китайского издания Baijiahao.

В последнее время растет количество недружественных действий Токио по отношению к Российской Федерации. Например, недавно власти Японии намеревались сбросить в воды Мирового океана зараженную воду с АЭС «Фукусима». Кроме этого, японские военные не прекращают свои провокации в отношении Курильских островов. В ответ на эти действия Москве пришлось дать жесткий отпор Токио, передает «ПолитРоссия».

Крупные корабли Военно-морского флота России вышли в Японское море для проведения учений с боевыми стрельбами. Тренировки прошли настолько эффектно, что японцы были просто обескуражены. Обозреватели Baijiahao отметили, что Токио даже пришлось связаться с США, чтобы заручиться их поддержкой на случай непредвиденных событий.

«России надоело все это терпеть, и она перешла к активным действиям», — констатировали в Китае.

Ранее авторы Window on Eurasia отметили, что Россия может без единого выстрела пресечь попытку Японии захватить Курилы.

Также обозревали Baijiahao рассказали о позоре американских войск в Эстонии, передает издание «Царьград».