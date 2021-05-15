«Единая Россия» приостановила членство в партии подозреваемого в убийстве уральского депутата

Екатеринбург, 15 мая. Отделение «Единой России» на время лишило членства в партии депутата Геннадия Виноградова, который был арестован по подозрению в убийстве.

По словам секретаря свердловского отделения партии Виктора Шептия, ЕР будет следить за ситуацией. После суда будут решать дальнейшую судьбу Виноградова.

Ранее сообщалось, что Виноградов и его 40-летний сын отправлены в СИЗО на два месяца за преступление, совершенное в 2003 году. Мужчинам предъявили обвинение в убийстве. Других подробностей происшествия пока нет, сообщал ФАН.