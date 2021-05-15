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15 мая 17:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:08
Общество
Врачи перечислили наиболее полезные для давления фрукты и ягоды
17:05
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина отказалась давать дочери деньги на пластику груди
17:05
Весь мир
Губернатор Флориды запретил местным властям устанавливать правила ношения оружия
17:02
Общество
Упавшие из-за непогоды деревья ограничили движение трамваев в Москве
17:01
Происшествия
Трехлетняя девочка попала под колеса иномарки в Екатеринбурге
17:00
Общество
Глава Альянса турагентств Наталия Осипова: Российские туристы могут лететь в Мексику
17:00
Видео
Демонстрационные полеты «Стрижей» и «Русских витязей» прошли в Кубинке
16:59
Происшествия
Житель Мордовии попал под пассажирский поезд
16:58
Общество
Ревматолог рассказал о страданиях, которые испытывают переболевшие коронавирусом пациенты
16:58
Общество
Московский метрополитен анонсировал проведение парада поездов
16:51
Происшествия
«Черные от сажи подоконники»: прокуратура проверяет Владивостокский морской порт
16:51
Армия
EurAsian Times: продажа военной техники Мьянме поможет России выйти на рынок БПЛА
16:50
Шоу-бизнес
Певица Лолита Милявская рассказала о пережитых домогательствах
16:48
Общество
Игорь Ашманов: Я не верю в то, что следует ждать оттока пользователей из WhatsApp
16:47
Экономика
Эксперты рынка жилья объяснили риски покупки апартаментов
16:46
Общество
Татьяна Тарасова рассказала о своем состоянии после операции на позвоночнике
16:45
Экономика
Бренд Weltmeister выпустит свой первый седан
16:45
Общество
«Крылья Советов» «затроллили» фанатов «Локомотива» и запустили самолетики на трибуну
16:44
Экономика
Аналитики оценили осведомленность МСП о новой кредитной программе
16:39
Общество
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На Украине новые правила получения жилищных субсидий вызвали «общественное брожение»

Украина
На Украине новые правила получения жилищных субсидий вызвали «общественное брожение»
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Вступившее в силу с 1 мая постановление Кабинета министров Украины «Об усилении адресности предоставления льгот на оплату услуг ЖКХ» привело к очередным акциям протеста граждан. Десятки тысяч людей, лишенных пособий и выплат, объявили о намерении бойкотировать любые «коммунальные» квитанции, а в некоторых областях местные жители массово подают в суды на чиновников и даже правительство страны. Как утверждают независимые эксперты, ситуация может нанести существенный удар по реноме Украины на международной арене. Подробности — в материале ФАН.

Семидесятилетний киевлянин Николай Чередник, которому по решению райадминистрации отказали в праве льготной оплаты по квитанциям за газ, свет и отопление, создал оригинальную инициативную группу. В своем микрорайоне и прилегающих к нему домах он нашел около 100 человек, оказавшихся в похожей ситуации, и организовал коллективное обращение в судебные органы с требованием признать незаконными так называемые «коммунальные нововведения правительства».

«Моя пенсия составляет 3000 гривен (примерно 8000 рублей. — Прим. ФАН), в то время как по платежкам теперь мне придется отдавать до 5000, — сказал Николай Чередник в доверительной беседе с корреспондентом ФАН. — То же самое касается и других людей, состоящих в моей группе. Рано или поздно мы либо добьемся того, что [действующий премьер-министр Украины Денис] Шмыгаль признает ошибку своего кабинета, либо отстоим наше право не платить за коммуналку вовсе. Бояться нам уже нечего: льготы могут отнять у сотен тысяч жителей Киева».

На Украине новые правила получения жилищных субсидий вызвали «общественное брожение»
facebook.com  / Денис Шмигаль

Озвученную цифру уточнил руководитель комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства общественного совета при Киевской городской государственной администрации Олег Попенко. В комментарии местным журналистам он подчеркнул, что в ближайшее время льгот будут лишены в общей сложности до 500 тысяч киевлян. На вопрос, сколько именно граждан, таким образом, не смогут рассчитывать на государственную помощь в масштабах всей Украины, Попенко не ответил.

За него это сделала глава министерства социальной политики страны Марина Лазебная. По ее словам, существующая система субсидий ЖКХ будет пересмотрена и «многие люди, которые в принципе не нуждаются в дополнительных преференциях, просто перестанут их получать». Один из сотрудников ведомства на основе полной конфиденциальности заявил Федеральному агентству новостей, что речь может идти о семи миллионах украинцев.

«Субсидии или урежут, или снимут полностью. Это обусловлено тем, что у государства нет денег на активную помощь даже малоимущим согражданам», — отметил он.

При этом украинские власти не исключают, что уже к концу года общий долг населения за услуги ЖКХ может превысить 100 миллиардов гривен.

На Украине новые правила получения жилищных субсидий вызвали «общественное брожение»
Федеральное агентство новостей  / Леонид Андросов

«Киев будет искать возможности для выхода из такой кризисной финансовой ситуации», — говорится в пояснении к правительственному документу.

Аналитики уверены в том, что сложившаяся «кризисная ситуация» выходит далеко за финансовые рамки.

«На Украине начинается общественное брожение: люди лишены работы, их доходы стремительно падают, и непопулярные меры властей чреваты для страны очередными катаклизмами и новыми майданами, — сказала в комментарии корреспонденту ФАН социальный психолог Елена Мильто. — Сейчас те, кому отказали в «жилищных субсидиях», ищут справедливости в судебных органах, но что будет, если им и там откажут?»

Не откажут, считают юристы. Как заявил журналистам адвокат Иван Либерман, Украину «накроет волна судебных исков» со стороны пенсионеров и малоимущих. Дескать, государство будет обязано предоставить истцам бесплатную правовую помощь.

«В противном случае в глазах международной общественности Украина перестанет быть правовым государством», — резюмировал юрисконсульт Владимир Боровой.

украина жилищные субсидии
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