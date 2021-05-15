На Украине новые правила получения жилищных субсидий вызвали «общественное брожение»

Вступившее в силу с 1 мая постановление Кабинета министров Украины «Об усилении адресности предоставления льгот на оплату услуг ЖКХ» привело к очередным акциям протеста граждан. Десятки тысяч людей, лишенных пособий и выплат, объявили о намерении бойкотировать любые «коммунальные» квитанции, а в некоторых областях местные жители массово подают в суды на чиновников и даже правительство страны. Как утверждают независимые эксперты, ситуация может нанести существенный удар по реноме Украины на международной арене. Подробности — в материале ФАН.

Семидесятилетний киевлянин Николай Чередник, которому по решению райадминистрации отказали в праве льготной оплаты по квитанциям за газ, свет и отопление, создал оригинальную инициативную группу. В своем микрорайоне и прилегающих к нему домах он нашел около 100 человек, оказавшихся в похожей ситуации, и организовал коллективное обращение в судебные органы с требованием признать незаконными так называемые «коммунальные нововведения правительства».

«Моя пенсия составляет 3000 гривен (примерно 8000 рублей. — Прим. ФАН), в то время как по платежкам теперь мне придется отдавать до 5000, — сказал Николай Чередник в доверительной беседе с корреспондентом ФАН. — То же самое касается и других людей, состоящих в моей группе. Рано или поздно мы либо добьемся того, что [действующий премьер-министр Украины Денис] Шмыгаль признает ошибку своего кабинета, либо отстоим наше право не платить за коммуналку вовсе. Бояться нам уже нечего: льготы могут отнять у сотен тысяч жителей Киева».

facebook.com / Денис Шмигаль

Озвученную цифру уточнил руководитель комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства общественного совета при Киевской городской государственной администрации Олег Попенко. В комментарии местным журналистам он подчеркнул, что в ближайшее время льгот будут лишены в общей сложности до 500 тысяч киевлян. На вопрос, сколько именно граждан, таким образом, не смогут рассчитывать на государственную помощь в масштабах всей Украины, Попенко не ответил.

За него это сделала глава министерства социальной политики страны Марина Лазебная. По ее словам, существующая система субсидий ЖКХ будет пересмотрена и «многие люди, которые в принципе не нуждаются в дополнительных преференциях, просто перестанут их получать». Один из сотрудников ведомства на основе полной конфиденциальности заявил Федеральному агентству новостей, что речь может идти о семи миллионах украинцев.

«Субсидии или урежут, или снимут полностью. Это обусловлено тем, что у государства нет денег на активную помощь даже малоимущим согражданам», — отметил он.

При этом украинские власти не исключают, что уже к концу года общий долг населения за услуги ЖКХ может превысить 100 миллиардов гривен.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

«Киев будет искать возможности для выхода из такой кризисной финансовой ситуации», — говорится в пояснении к правительственному документу.

Аналитики уверены в том, что сложившаяся «кризисная ситуация» выходит далеко за финансовые рамки.

«На Украине начинается общественное брожение: люди лишены работы, их доходы стремительно падают, и непопулярные меры властей чреваты для страны очередными катаклизмами и новыми майданами, — сказала в комментарии корреспонденту ФАН социальный психолог Елена Мильто. — Сейчас те, кому отказали в «жилищных субсидиях», ищут справедливости в судебных органах, но что будет, если им и там откажут?»

Не откажут, считают юристы. Как заявил журналистам адвокат Иван Либерман, Украину «накроет волна судебных исков» со стороны пенсионеров и малоимущих. Дескать, государство будет обязано предоставить истцам бесплатную правовую помощь.