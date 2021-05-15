Авиационные спасатели ЗВО отработали прыжковую подготовку на аэродроме в Ленобласти

Санкт-Петербург, 15 мая. Спасательная парашютно-десантная группа Ленинградского объединения ВВС и ПВО провела тренировку на точность приземления.

В сообщении пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) говорится, что маневры проходили на аэродроме отдельного вертолетного полка в Ленобласти.

Спасатели отработали выполнение прыжков с парашютом на задержку раскрытия ранца с борта вертолета Ми-8, а также приземление на площадку ограниченных размеров.

Отмечается, что тренировка проходила на высоте до 1700 метров. После непродолжительного свободного падения военнослужащие раскрывали парашют и совершали посадку в заданной точке.

В ходе учений спасателями использовались парашютные системы «Арбалет-1», предназначенные для выполнения специальных задач в сложных погодных условиях.

Ранее в Сети появлюсь видео учений военнослужащих мотострелкового и танкового полков ЗВО, которые провели занятия по стрельбе на полигоне под Воронежем.