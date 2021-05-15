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15 мая 15:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:39
Весь мир
В Аргентине зреет политический раскол после заявления МИД о ситуации в Секторе газа
15:36
Экономика
Эксперт Ферапонтов рассказал, как заработать несколько миллионов за десять лет
15:34
Политика
Киев ответил на слова Путина о превращении Украины в антипод России
15:33
Армия
Израиль ракетным ударом разрушил 11-этажное здание в секторе Газа
15:25
Армия
Уникальные подводные автоматы РФ заинтересовали зарубежных экспертов
15:24
Шоу-бизнес
Невестка Валерии рассказала, как справилась с послеродовой депрессией
15:23
Происшествия
Суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела об избиении в ярославской колонии
15:22
Происшествия
СК на транспорте начал проверку после схода вагонов с рельсов под Самарой
15:21
Общество
Депутаты из Самары предложили сократить срок ожидания при зачислении в школы
15:21
Политика
Захарова заявила о неспособности Чехии расследовать инцидент во Врбетице
15:20
Армия
Sohu: российский бомбардировщик-невидимка ПАК ДА доставит США массу неприятностей
15:19
Общество
Вакцинация «Спутником V» стартовала на Сейшельских Островах
15:18
Экономика
Бизнесмен Илон Маск начал сотрудничать с разработчиками Dogecoin
15:18
Спорт
«Крылья Советов» установили два новых рекорда ФНЛ
15:16
Общество
Разработка американских ученых избавит собак от запаха изо рта
15:16
Происшествия
В Краснодарском крае задержана женщина по подозрению в убийстве знакомого
15:15
Экономика
Мастерская GTO Engineering озвучила технические характеристики Squalo 2023
15:14
Происшествия
В УВД на транспорте не подтвердили информацию о «минировании» вокзалов в Москве
15:14
Происшествия
Ландшафтный пожар уничтожил 2,5 га в Кирзинском заказнике
15:12
Экономика
«Газпром» намерен увеличить мощности газохранилищ до нового максимума
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Авиационные спасатели ЗВО отработали прыжковую подготовку на аэродроме в Ленобласти

Армия
Авиационные спасатели ЗВО отработали прыжковую подготовку на аэродроме в Ленобласти
pixabay.com

Санкт-Петербург, 15 мая. Спасательная парашютно-десантная группа Ленинградского объединения ВВС и ПВО провела тренировку на точность приземления.

В сообщении пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) говорится, что маневры проходили на аэродроме отдельного вертолетного полка в Ленобласти.

Спасатели отработали выполнение прыжков с парашютом на задержку раскрытия ранца с борта вертолета Ми-8, а также приземление на площадку ограниченных размеров.

Отмечается, что тренировка проходила на высоте до 1700 метров. После непродолжительного свободного падения военнослужащие раскрывали парашют и совершали посадку в заданной точке.

В ходе учений спасателями использовались парашютные системы «Арбалет-1», предназначенные для выполнения специальных задач в сложных погодных условиях.

Ранее в Сети появлюсь видео учений военнослужащих мотострелкового и танкового полков ЗВО, которые провели занятия по стрельбе на полигоне под Воронежем.

учения зво парашют
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Все новости / Армия / Авиационные спасатели ЗВО отработали прыжковую подготовку на аэродроме в Ленобласти
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