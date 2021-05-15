Поплавская рассказала о своих попытках спасти брак с Сергеем Гинзбургом

Москва, 15 мая. Российская актриса Яна Поплавская в течение 25 лет пыталась спасти брак с режиссером Сергеем Гинзбургом, однако все это время она не чувствовала себя счастливой.

Будучи в первом браке, Поплавская верила, что отношения с режиссером продлятся всю ее жизнь. За многие годы отношений они пережили «разное», и артистка все прощала, потому что очень хотела сохранить семью. В итоге пара развелась в 2011 году после того, как провела вместе четверть века.

«На протяжении этих 25 лет я много раз склеивала свой брак. В моей голове было и пресловутое «надо ради детей», и «это просто притирка», и «а что люди скажут?» (у нас масса общих друзей), и даже «это люди придумали, что брак должен быть обязательно моногамным». Огромные розовые очки буквально приросли ко мне», — поделилась Поплавская в своей колонке для «Летидора».

Все эти годы артистка пыталась оправдать жизнь, которая ее совершенно не устраивала. В этой битве за семью Поплавская в какой-то момент полностью растворилась и потеряла себя.

«В ежедневной битве за идеальный брак я потеряла себя! В какой-то момент я осознала, что в отношениях я одинока (а самое страшное — это одиночество вдвоем), я просто пыль и меня фактически нет!» — рассказала актриса.

Осознав это, Поплавская не смогла больше оставаться с Гинзбургом. Она срочно собрала вещи, ушла из их дома и никогда не жалела об этом решении. Сейчас актриса счастлива в отношениях с ведущим Евгением Яковлевым. Совсем недавно она впервые стала бабушкой и теперь посвящает большое количество постов малышу в Instagram.