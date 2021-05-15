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15 мая 15:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:39
Весь мир
В Аргентине зреет политический раскол после заявления МИД о ситуации в Секторе газа
15:36
Экономика
Эксперт Ферапонтов рассказал, как заработать несколько миллионов за десять лет
15:34
Политика
Киев ответил на слова Путина о превращении Украины в антипод России
15:33
Армия
Израиль ракетным ударом разрушил 11-этажное здание в секторе Газа
15:25
Армия
Уникальные подводные автоматы РФ заинтересовали зарубежных экспертов
15:24
Шоу-бизнес
Невестка Валерии рассказала, как справилась с послеродовой депрессией
15:23
Происшествия
Суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела об избиении в ярославской колонии
15:22
Происшествия
СК на транспорте начал проверку после схода вагонов с рельсов под Самарой
15:21
Общество
Депутаты из Самары предложили сократить срок ожидания при зачислении в школы
15:21
Политика
Захарова заявила о неспособности Чехии расследовать инцидент во Врбетице
15:20
Армия
Sohu: российский бомбардировщик-невидимка ПАК ДА доставит США массу неприятностей
15:19
Общество
Вакцинация «Спутником V» стартовала на Сейшельских Островах
15:18
Экономика
Бизнесмен Илон Маск начал сотрудничать с разработчиками Dogecoin
15:18
Спорт
«Крылья Советов» установили два новых рекорда ФНЛ
15:16
Общество
Разработка американских ученых избавит собак от запаха изо рта
15:16
Происшествия
В Краснодарском крае задержана женщина по подозрению в убийстве знакомого
15:15
Экономика
Мастерская GTO Engineering озвучила технические характеристики Squalo 2023
15:14
Происшествия
В УВД на транспорте не подтвердили информацию о «минировании» вокзалов в Москве
15:14
Происшествия
Ландшафтный пожар уничтожил 2,5 га в Кирзинском заказнике
15:12
Экономика
«Газпром» намерен увеличить мощности газохранилищ до нового максимума
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Поплавская рассказала о своих попытках спасти брак с Сергеем Гинзбургом

Шоу-бизнес
Поплавская рассказала о своих попытках спасти брак с Сергеем Гинзбургом
instagram.com  /  @Яна Поплавская

Москва, 15 мая. Российская актриса Яна Поплавская в течение 25 лет пыталась спасти брак с режиссером Сергеем Гинзбургом, однако все это время она не чувствовала себя счастливой.

Будучи в первом браке, Поплавская верила, что отношения с режиссером продлятся всю ее жизнь. За многие годы отношений они пережили «разное», и артистка все прощала, потому что очень хотела сохранить семью. В итоге пара развелась в 2011 году после того, как провела вместе четверть века.

«На протяжении этих 25 лет я много раз склеивала свой брак. В моей голове было и пресловутое «надо ради детей», и «это просто притирка», и «а что люди скажут?» (у нас масса общих друзей), и даже «это люди придумали, что брак должен быть обязательно моногамным». Огромные розовые очки буквально приросли ко мне», — поделилась Поплавская в своей колонке для «Летидора».

Все эти годы артистка пыталась оправдать жизнь, которая ее совершенно не устраивала. В этой битве за семью Поплавская в какой-то момент полностью растворилась и потеряла себя.

«В ежедневной битве за идеальный брак я потеряла себя! В какой-то момент я осознала, что в отношениях я одинока (а самое страшное — это одиночество вдвоем), я просто пыль и меня фактически нет!» — рассказала актриса.

Осознав это, Поплавская не смогла больше оставаться с Гинзбургом. Она срочно собрала вещи, ушла из их дома и никогда не жалела об этом решении. Сейчас актриса счастлива в отношениях с ведущим Евгением Яковлевым. Совсем недавно она впервые стала бабушкой и теперь посвящает большое количество постов малышу в Instagram.

актриса поплавская гинзбург
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Все новости / Шоу-бизнес / Поплавская рассказала о своих попытках спасти брак с Сергеем Гинзбургом
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