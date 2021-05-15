Лидер ХАМАС заявил о готовности группировки к наземной операции Израиля в секторе Газа

Газа, 15 мая. Представитель палестинского движения ХАМАС Фаузи Бархум заявил, что группировка готова к любому сценарию наземной операции израильской армии в секторе Газа.

Ранее радикалы сообщали об ударе по израильским военным в поселении Киссуфим. Движение атаковало скопление израильских солдат с помощью беспилотника со взрывчаткой.

«Оккупанты совершают слишком много глупостей, которые могут подтолкнуть их в любой момент принять какое-либо глупое решение. Мы готовы к любому сценарию», — сообщил Бархум РИА Новости.

Ранее сообщалось, что израильская армия не ведет наземные атаки против сектора Газа. Об этом заявляло руководство военных сил страны. Кроме этого, Израиль рассказал о запуске 1,7 тыс. ракет с территории сектора Газа. Большинство атак удалось отразить. А «Царьград» писал, что в ночь с 14 на 15 мая израильские районы подверглись массированному ракетному обстрелу.