СМИ сообщили о гибели одного человека в результате ракетного удара ХАМАС по Тель-Авиву

Тель-Авив, 15 мая. Палестинские радикалы нанесли очередной удар по территории Израиля. В результате ракетной атаки в пригороде Тель-Авива погиб один человек.

Ранее СМИ сообщали, что в ночь на 12 мая в 20 километрах от Тель-Авива от удара ракеты погибли мужчина и ребенок. Воздушная тревога периодически срабатывает в городах Беэр-Шева и Ашкелон. 11 мая сообщалось о гибели двух израильтянок в Ашкелоне. По данным израильской армии, большую часть ракет, выпускаемых по городам Израиля, перехватывает система ПВО «Железный купол».

Отмечается, что в ночь на 15 мая ЦАХАЛ нанес удары по десяткам объектов палестинских радикалов из движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрелы своих территорий.