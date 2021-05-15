Телефонные мошенники вымогали миллион рублей у экс-губернатора Новгородской области

Великий Новгород, 15 мая. Телефонный хулиган вымогает миллион рублей с бывшего губернатора Новгородской области Сергея Митина.

Сенатору от Новгородской области — 69-летнему Митину — позвонил якобы сотрудник банка и сообщил о списании денег с его счета. Мошенник продиктовал реквизиты, на которые чиновник должен перевести 1 млн рублей в течение месяца.

Через две недели мошенник снова позвонил, чтобы напомнить, что времени осталось мало. После этого Митин обратился в полицию и рассказал, что звонивший морально и психологически давил на него. Завели уголовное дело о покушении на кражу в крупном размере.

Как сообщил источник ФАН, в приемной сенатора не стали опровергать информацию о вымогательстве. Официальный комментарий появится только в понедельник.

Аферисты, представившись сотрудниками одного из банков, обманули женщину, сообщал ФАН. Они выманили у нее несколько миллионов рублей.