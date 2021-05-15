Суд арестовал предполагаемого убийцу нижегородской школьницы

Нижний Новгород, 15 мая. Мужчину, подозреваемого в убийстве 12-летней школьницы, заключили в СИЗО на два месяца.

Дворец правосудия удовлетворил ходатайство следствия и отправил фигуранта уголовного дела об убийстве девочки в СИЗО. Мужчина проведет под арестом два месяца. Расследование в отношении предполагаемого убийцы школьницы продолжается.

Девочку обнаружили мертвой рядом с селом в Нижегородской области, где она проживала. На теле у погибшей зафиксировали три ножевых ранения. Как впоследствии выяснилось, убийца надругался над жертвой, после чего несколько раз ударил ее холодным оружием в шею.