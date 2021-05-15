Гендиректор «Зенита» не знает, будет ли Дзюба играть в матче против «Тамбова»

Санкт-Петербург, 15 мая. Генеральный директор петербургского клуба «Зенит» Александр Медведев в ходе открытия спортивного комплекса «Арктика» прокомментировал состояние капитана команды Артема Дзюбы.

«Зенит» готовится провести матч против «Тамбова» в рамках 30-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги. Несмотря на досрочный выигрыш чемпионата России по футболу, «сине-бело-голубые» настроены на победу, заявил Александр Медведев в беседе с корреспондентом портала «Спорт-Экспресс».

Капитан «Зенита» Артем Дзюба чувствует себя хорошо и готовится к игре вместе с командой. Пока точно не известно, выйдет ли футболист на поле против «Тамбова», но к матчам в составе сборной он будет готов, добавил гендиректор клуба.

«Что касается Дзюбы, то у него уже все хорошо, он готовится. Тренировался с командой. Пока не знаю, будет ли он играть с «Тамбовом», но к сборной будет готов», — отметил Медведев.

Встреча «Тамбова» и «Зенита» пройдет 16 мая. Игра состоится на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало игры назначено на 16:00, передает RT.

Петербургский «Зенит» 2 мая досрочно выиграл в чемпионате России по футболу, прервав победную серию «Локомотива» в РПЛ. Матч завершился со счетом 6:1.