Легенда о больном родственнике помогла адвокату из Саранска «заработать» 4 млн рублей

Саранск, 15 мая. Адвокат из Мордовии и ее сообщница подозреваются в мошенничестве. По версии следствия, они обманули четырех горожанок на четыре миллиона рублей.

Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Мордовии, для получения «помощи» женщины рассказывали потерпевшим одну и ту же легенду о серьезной болезни родственника. На «лечение» они выпросили четыре миллиона рублей. Причем трое из сердобольных горожанок вызвались взять для них кредиты. Однако деньги подозреваемыми были потрачены на совершенно иные нужды.

«В настоящее время адвокат задержана в порядке ст. 91 УПК РФ, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения. Ее соучастница, объявленная в розыск, сегодня была задержана сотрудниками органов внутренних дел», — сообщили в ведомстве.

За совершенные злодеяния подозреваемым может грозить до шести лет колонии.

Ранее ФАН писал, что суд приговорил жительницу Саранска на 5,5 года лишения свободы условно. Руководителя группы отдела снабжения завода признали виновной в коррупционном преступлении.