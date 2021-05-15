В Греции грабители убили молодую девушку на глазах у мужа и ребенка

Афины, 15 мая. Грабители убили 20-летнюю девушку на глазах у ее супруга и маленькой дочери. Жуткий инцидент произошел в Греции в пригороде Афин.

Ранним утром в дом вломились налетчики в черных масках. Они крепко связали главу семьи и приковали к кровати его молодую жену. После этого один из преступников приставил пистолет к виску их 11-месячной дочери и на ломаном греческом языке потребовал сказать, где лежат деньги.

В доме хранилась большая сумма наличных — недавно супруги купили земельный участок и они приготовили деньги для оплаты строительных работ. Чтобы спасти близких от мучений, мужчина указал грабителям на тайник. Воры потребовали больше денег и драгоценностей, после чего задушили молодую мать, которая начала звать на помощь. За содействие в поимке подозреваемых объявили награду в размере 280 тысяч фунтов, пишет Daily mail.

На Урале злоумышленники жестоко убили 90-летнего мужчину и сожгли его тело за то, что он обвинил их в ограблении. По словам дочери погибшего, у него был выбит глаз, разбит нос и переломаны ребра, сообщал ФАН.