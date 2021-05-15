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15 мая 15:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:39
Весь мир
В Аргентине зреет политический раскол после заявления МИД о ситуации в Секторе газа
15:36
Экономика
Эксперт Ферапонтов рассказал, как заработать несколько миллионов за десять лет
15:34
Политика
Киев ответил на слова Путина о превращении Украины в антипод России
15:33
Армия
Израиль ракетным ударом разрушил 11-этажное здание в секторе Газа
15:25
Армия
Уникальные подводные автоматы РФ заинтересовали зарубежных экспертов
15:24
Шоу-бизнес
Невестка Валерии рассказала, как справилась с послеродовой депрессией
15:23
Происшествия
Суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела об избиении в ярославской колонии
15:22
Происшествия
СК на транспорте начал проверку после схода вагонов с рельсов под Самарой
15:21
Общество
Депутаты из Самары предложили сократить срок ожидания при зачислении в школы
15:21
Политика
Захарова заявила о неспособности Чехии расследовать инцидент во Врбетице
15:20
Армия
Sohu: российский бомбардировщик-невидимка ПАК ДА доставит США массу неприятностей
15:19
Общество
Вакцинация «Спутником V» стартовала на Сейшельских Островах
15:18
Экономика
Бизнесмен Илон Маск начал сотрудничать с разработчиками Dogecoin
15:18
Спорт
«Крылья Советов» установили два новых рекорда ФНЛ
15:16
Общество
Разработка американских ученых избавит собак от запаха изо рта
15:16
Происшествия
В Краснодарском крае задержана женщина по подозрению в убийстве знакомого
15:15
Экономика
Мастерская GTO Engineering озвучила технические характеристики Squalo 2023
15:14
Происшествия
В УВД на транспорте не подтвердили информацию о «минировании» вокзалов в Москве
15:14
Происшествия
Ландшафтный пожар уничтожил 2,5 га в Кирзинском заказнике
15:12
Экономика
«Газпром» намерен увеличить мощности газохранилищ до нового максимума
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В Греции грабители убили молодую девушку на глазах у мужа и ребенка

Происшествия
В Греции грабители убили молодую девушку на глазах у мужа и ребенка
wikipedia.org  /  Tobias «ToMar» Maier

Афины, 15 мая. Грабители убили 20-летнюю девушку на глазах у ее супруга и маленькой дочери. Жуткий инцидент произошел в Греции в пригороде Афин.

Ранним утром в дом вломились налетчики в черных масках. Они крепко связали главу семьи и приковали к кровати его молодую жену. После этого один из преступников приставил пистолет к виску их 11-месячной дочери и на ломаном греческом языке потребовал сказать, где лежат деньги.

В доме хранилась большая сумма наличных — недавно супруги купили земельный участок и они приготовили деньги для оплаты строительных работ. Чтобы спасти близких от мучений, мужчина указал грабителям на тайник. Воры потребовали больше денег и драгоценностей, после чего задушили молодую мать, которая начала звать на помощь. За содействие в поимке подозреваемых объявили награду в размере 280 тысяч фунтов, пишет Daily mail.

На Урале злоумышленники жестоко убили 90-летнего мужчину и сожгли его тело за то, что он обвинил их в ограблении. По словам дочери погибшего, у него был выбит глаз, разбит нос и переломаны ребра, сообщал ФАН.

убийство ограбление греция
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