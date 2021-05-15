Анализ микрофлоры кишечника поможет спрогнозировать продолжительность жизни человека

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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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15:36
Экономика
Эксперт Ферапонтов рассказал, как заработать несколько миллионов за десять лет
15:34
Политика
Киев ответил на слова Путина о превращении Украины в антипод России
15:33
Армия
Израиль ракетным ударом разрушил 11-этажное здание в секторе Газа
15:25
Армия
Уникальные подводные автоматы РФ заинтересовали зарубежных экспертов
15:24
Шоу-бизнес
Невестка Валерии рассказала, как справилась с послеродовой депрессией
15:23
Происшествия
Суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела об избиении в ярославской колонии
15:22
Происшествия
СК на транспорте начал проверку после схода вагонов с рельсов под Самарой
15:21
Общество
Депутаты из Самары предложили сократить срок ожидания при зачислении в школы
15:21
Политика
Захарова заявила о неспособности Чехии расследовать инцидент во Врбетице
15:20
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Sohu: российский бомбардировщик-невидимка ПАК ДА доставит США массу неприятностей
15:19
Общество
Вакцинация «Спутником V» стартовала на Сейшельских Островах
15:18
Экономика
Бизнесмен Илон Маск начал сотрудничать с разработчиками Dogecoin
15:18
Спорт
«Крылья Советов» установили два новых рекорда ФНЛ
15:16
Общество
Разработка американских ученых избавит собак от запаха изо рта
15:16
Происшествия
В Краснодарском крае задержана женщина по подозрению в убийстве знакомого
15:15
Экономика
Мастерская GTO Engineering озвучила технические характеристики Squalo 2023
15:14
Происшествия
В УВД на транспорте не подтвердили информацию о «минировании» вокзалов в Москве
15:14
Происшествия
Ландшафтный пожар уничтожил 2,5 га в Кирзинском заказнике
15:12
Экономика
«Газпром» намерен увеличить мощности газохранилищ до нового максимума
15:08
Шоу-бизнес
Дочь Леонида Якубовича похвасталась фото с отдыха в Эмиратах
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Анализ микрофлоры кишечника поможет спрогнозировать продолжительность жизни человека

Наука
Анализ микрофлоры кишечника поможет спрогнозировать продолжительность жизни человека
pixabay.com

Турку, 15 мая. Ученые из Финляндии спрогнозировали продолжительность жизни человека по анализу микрофлоры кишечника. В рамках исследования применялись технологии машинного обучения.

Специалисты финского Университета Турку представили новый способ прогнозирования продолжительности жизни человека. Он основывается на данных, полученных в результате медицинского обследования населения страны. Подробное описание работы было приведено в издании New Atlas.

Как утверждают авторы работы, существует взаимосвязь между продолжительностью жизни и микробами из семейства энтеробактерий. Их повышенное количество способно спровоцировать рак кишечника или ряд воспалительных заболеваний.

«Многие штаммы вредоносных бактерий были среди энтеробактерий, предсказывающих смерть, и наш образ жизни может влиять на их количество в кишечнике», — уточнили исследователи.

Ранее сообщалось, что продукты с клетчаткой способствуют улучшению качества работы кишечника. В рацион питания диетологи рекомендуют добавить крупы, зерна и бобовые.

здоровье жизнь исследование анализ
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