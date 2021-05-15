Анализ микрофлоры кишечника поможет спрогнозировать продолжительность жизни человека

Турку, 15 мая. Ученые из Финляндии спрогнозировали продолжительность жизни человека по анализу микрофлоры кишечника. В рамках исследования применялись технологии машинного обучения.

Специалисты финского Университета Турку представили новый способ прогнозирования продолжительности жизни человека. Он основывается на данных, полученных в результате медицинского обследования населения страны. Подробное описание работы было приведено в издании New Atlas.

Как утверждают авторы работы, существует взаимосвязь между продолжительностью жизни и микробами из семейства энтеробактерий. Их повышенное количество способно спровоцировать рак кишечника или ряд воспалительных заболеваний.

«Многие штаммы вредоносных бактерий были среди энтеробактерий, предсказывающих смерть, и наш образ жизни может влиять на их количество в кишечнике», — уточнили исследователи.

Ранее сообщалось, что продукты с клетчаткой способствуют улучшению качества работы кишечника. В рацион питания диетологи рекомендуют добавить крупы, зерна и бобовые.