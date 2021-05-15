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новостей
15:36
Экономика
Эксперт Ферапонтов рассказал, как заработать несколько миллионов за десять лет
15:34
Политика
Киев ответил на слова Путина о превращении Украины в антипод России
15:33
Армия
Израиль ракетным ударом разрушил 11-этажное здание в секторе Газа
15:25
Армия
Уникальные подводные автоматы РФ заинтересовали зарубежных экспертов
15:24
Шоу-бизнес
Невестка Валерии рассказала, как справилась с послеродовой депрессией
15:23
Происшествия
Суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела об избиении в ярославской колонии
15:22
Происшествия
СК на транспорте начал проверку после схода вагонов с рельсов под Самарой
15:21
Общество
Депутаты из Самары предложили сократить срок ожидания при зачислении в школы
15:21
Политика
Захарова заявила о неспособности Чехии расследовать инцидент во Врбетице
15:20
Армия
Sohu: российский бомбардировщик-невидимка ПАК ДА доставит США массу неприятностей
15:19
Общество
Вакцинация «Спутником V» стартовала на Сейшельских Островах
15:18
Экономика
Бизнесмен Илон Маск начал сотрудничать с разработчиками Dogecoin
15:18
Спорт
«Крылья Советов» установили два новых рекорда ФНЛ
15:16
Общество
Разработка американских ученых избавит собак от запаха изо рта
15:16
Происшествия
В Краснодарском крае задержана женщина по подозрению в убийстве знакомого
15:15
Экономика
Мастерская GTO Engineering озвучила технические характеристики Squalo 2023
15:14
Происшествия
В УВД на транспорте не подтвердили информацию о «минировании» вокзалов в Москве
15:14
Происшествия
Ландшафтный пожар уничтожил 2,5 га в Кирзинском заказнике
15:12
Экономика
«Газпром» намерен увеличить мощности газохранилищ до нового максимума
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Обидчица экс-жены Епифанцева может уйти от ответственности за драку

  /   Обновлено: 15 мая 2021 14:30
Шоу-бизнес
Обидчица экс-жены Епифанцева может уйти от ответственности за драку
instagram.com  /  @anastasia_vedenskaia

Санкт-Петербург, 15 мая. Актриса Анастасия Веденская некоторое время назад получила серьезную травму головы после премьеры в Санкт-Петербурге. Ее обидчицу до сих пор не привлекли к ответственности.

После премьеры фильма «Дочь тьмы» актриса без причины получила стаканом по голове. Запустила посуду в голову звезды подвыпившая дама, которая случайно оказалась с ней в одной компании. После инцидента Веденской поставили неутешительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Долгое время звезда «Тихого Дона» провела дома в постели. Теперь о том инциденте напоминают лишь шрам на голове и судебные иски, которые никак не двигаются с места.

«Дело вообще хотят закрыть, хотя есть все доказательства ее вины, ведь произошедшее снято на видео. Я не знаю, в связи с чем так происходит. Но мы с адвокатом теперь ищем другие пути, чтобы справедливость восторжествовала», — рассказала экс-жена актера Владимира Епифанцева в интервью «Собеседнику».

Вместе с адвокатом она написала жалобу в прокуратуру, поскольку не планирует останавливаться, пока обидчица не будет наказана по заслугам.

Травму артистка получила еще в феврале, в марте она приезжала в Санкт-Петербург, чтобы посетить судмедэкспертов. По информации корреспондента ФАН, актрисе замерили швы, чтобы суметь установить степень тяжести причиненного в драке вреда здоровью.

актриса травма веденская
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Все новости / Шоу-бизнес / Обидчица экс-жены Епифанцева может уйти от ответственности за драку
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