Обидчица экс-жены Епифанцева может уйти от ответственности за драку

Санкт-Петербург, 15 мая. Актриса Анастасия Веденская некоторое время назад получила серьезную травму головы после премьеры в Санкт-Петербурге. Ее обидчицу до сих пор не привлекли к ответственности.

После премьеры фильма «Дочь тьмы» актриса без причины получила стаканом по голове. Запустила посуду в голову звезды подвыпившая дама, которая случайно оказалась с ней в одной компании. После инцидента Веденской поставили неутешительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Долгое время звезда «Тихого Дона» провела дома в постели. Теперь о том инциденте напоминают лишь шрам на голове и судебные иски, которые никак не двигаются с места.

«Дело вообще хотят закрыть, хотя есть все доказательства ее вины, ведь произошедшее снято на видео. Я не знаю, в связи с чем так происходит. Но мы с адвокатом теперь ищем другие пути, чтобы справедливость восторжествовала», — рассказала экс-жена актера Владимира Епифанцева в интервью «Собеседнику».

Вместе с адвокатом она написала жалобу в прокуратуру, поскольку не планирует останавливаться, пока обидчица не будет наказана по заслугам.

Травму артистка получила еще в феврале, в марте она приезжала в Санкт-Петербург, чтобы посетить судмедэкспертов. По информации корреспондента ФАН, актрисе замерили швы, чтобы суметь установить степень тяжести причиненного в драке вреда здоровью.