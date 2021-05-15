Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные не покинули Сюникскую область

Ереван, 15 мая. Ситуация на армяно-азербайджанской границе в Сюникской и Гегаркуникской областях остается неразрешенной, а ВС Азербайджана продолжают находиться там, заявили в МО Армении.

Военное ведомство подчеркивает, что посягательство на суверенные территории Армении неприемлемо, а азербайджанская сторона обязана уйти с Сюникской и Гегаркуникской областей.

«Несмотря на то, что в результате действий армянских подразделений азербайджанские военные были вынуждены покинуть некоторые участки, часть из них все еще находится на территории Армении», — сообщает минобороны Армении.

В Ереване уточняют, что переговоры по мирному урегулированию ситуации продолжатся 15 мая.

Ранее сообщалось, что Армения выразила надежду на деэскалацию конфликта и вывод войск Азербайджана из территории страны. А «Царьград» писал, что и. о. премьер-министра Никол Пашинян делает ставку на Францию в решении сложившегося конфликта с соседом.